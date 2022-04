Humorista Junior Chicó apresenta ‘Quebrando o Armário’ nesta quinta-feira

O comediante Junior Chicó, trará pela primeira vez a Guarulhos o seu show solo “Quebrando o Armário”. A apresentação será dia 14 de abril, às 21h, no Um Show Comedy Bar.

No espetáculo, Chicó fala sobre a liberdade de escolhas, vida pessoal, família, e a importância de se assumir homossexual e sentir orgulho de ser quem é. Além disso, o artista aborda os medos e cuidados que tinha antes de se assumir, a relação com os amigos e reações que eles tiveram quando contou que era gay e como ter se assumido, melhorou a relação em casa com a família.

Em Guarulhos, o espetáculo terá interpretação simultânea na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para os surdos. Sendo assim, o primeiro show com acessibilidade no comedy. Os ingressos para a apresentação já estão à venda, através do site Sympla.

Um dos nomes mais promissores de stand-up comedy no Rio de Janeiro, o humorista integrou o elenco de um dos grupos de maior relevância no cenário nacional, o Comédia em Pé, responsável por revelar talentos como Fábio Porchat, Léo Lins, Fernando Caruso, entre outros.

Chicó ganhou destaque nacional após participar do Prêmio Multishow de Humor, em 2017. Em pouco tempo e com forte engajamento nas redes sociais, passou a se apresentar nas principais casas de comédia de São Paulo e a ser convidado para shows de destaque como Comédia Ao Vivo e 4 Amigos, dividindo o palco com grandes nomes da cena atual.

A partir daí, gravou os Especiais de Stand Up Comedy do canal Comedy Central, principal emissora voltada exclusivamente para comédia.

SERVIÇO:

Junior Chicó – Quebrando o Armário

Quinta-feira (14) às 21h

Local: Um Show Comedy – avenida Onze de Agosto, 306 – Jardim Zaira

Ingressos: sympla.com.br/umshow ou bilheteria express ou através do Whatsapp (11) 97859-0688