Da Itália para o litoral norte paulista: pizzaria de Ubatuba preserva receita tipicamente napolitana

Não são apenas o Carnaval, os carros e o futebol as paixões dos brasileiros. Podemos colocar nesta lista uma iguaria que é amada por quase todo mundo: a pizza! A paixão dos brasileiros é tão grande que o país é o segundo maior consumidor do produto do mundo, perdendo apenas para os EUA.

São cerca de um milhão de pizzas produzidas diariamente nas cidades brasileiras, segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil. Somente o estado de São Paulo é responsável por pouco mais metade do consumo. São 572 mil unidades produzidas.

E bem próximo da cidade de São Paulo, a maior consumidora de pizza no Brasil, diga-se de passagem, no município de Ubatuba, no litoral norte paulista, está uma pizzaria que preserva a receita original italiana para o preparo das massas e seus recheios.

A Santa Ceia Pizzeria, que está há apenas cinco meses em Ubatuba, tem 46 tipos de sabores, que envolvem carne, queijo, hortaliças, doces e até de peixes. Afinal, a casa está em um dos destinos de praia mais badalados do Sudeste brasileiro. E essa iguaria não poderia faltar.

Insumos de qualidade

Preparadas com fermentação natural, o proprietário Luiz Fernando Camargo Penteado mantém a receita original que aprendeu com a família, utilizando insumos importados da Itália e de outros países. Inclusive os azeites.

Ele afirma que faz uma combinação de ingredientes mais voltada ao classifico italiano, mas o resultado final é uma pizza ao gosto dos brasileiros, ou seja, com recheios generosos.

Uma das pizzas que é o “carro-chefe” da casa é a Alentejo, uma versão autoral da pizza que conhecemos como Portuguesa. Vai com molho de tomate fresco, muçarela artesanal, presunto defumado, palmito, ervilhas frescas, fio de gema, cebolas roxas, azeite, orégano e azeitonas.

Entre as opções de queijo, experimente a Burrata, com molho de tomate fresco, burrata de búfala, tomate sweetgrape, manjericão, molho pesto de manjericão italiano, orégano e azeitonas.

Entre as inusitadas opções de peixes está uma que leva o nome da casa, a Santa Ceia. Ela é preparada com molho de tomate fresco, muçarela de búfala, camarão, polvo, anéis de lula, vôngole refogado a moda da casa, cheiro verde, cebolinha, azeite, orégano e azeitonas.

As pizzas da Santa Ceia Pizzeria, que é associada à Sabores da Praia, têm 40 centímetros e também são comercializadas em fatias na loja localizada na Praia do Itaguá, próxima ao centro da cidade.

Sabores da Praia

A Sabores da Praia é uma associação gastronômica que reúne restaurantes e bares do litoral norte de São Paulo e trabalha em ações para valorizar e fomentar a gastronomia típica e artesanal da região, com ações pontuais nas mídias especializadas em Gastronomia, Culinária e Turismo de todo o País.

A ideia é a de promover e fomentar o setor durante todo ano. Também fazem parte da plataforma gastrobares, cafeterias, padarias, cervejarias artesanais, docerias, chocolaterias, hamburguerias, pizzarias, quiosques de praia e bistrôs.

SERVIÇO | SANTA CEIA PIZZERIA

Endereço: Rua Guaicurus, 250 | Praia do Itaguá | Ubatuba (SP)

Telefone: (12) 9-9207-7080

Instagram: santaceia_pizzeria