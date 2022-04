Dia do Jazz é celebrado com série do premiado Ken Burns

O Curta! e o Curta!On – Clube de Documentários — streaming do canal no NOW/NET e na internet em Tamandua.tv.br — celebram o Dia Internacional do Jazz, em 30 de abril. O canal de televisão e a plataforma de streaming apresentam “Jazz“, série dirigida pelo cineasta americano Ken Burns, duas vezes indicado ao Oscar e 15 vezes ao Emmy (duas delas justamente por “Jazz”), tendo ganhado até hoje cinco estatuetas desta premiação, dedicada a programas feitos para a televisão. No Curta!, o primeiro episódio da série vai ao ar neste sábado, dia 30, às 21h, e depois será reexibido na Segunda da Música, 2 de maio, às 23h. Os episódios inéditos no canal vão estrear sempre aos sábados, com reapresentação às segundas-feiras, sempre no mesmo horário.

Seus 12 episódios, dirigidos por Ken Burns, exploram a evolução e a genialidade do jazz, mas não apenas sob o aspecto musical. A série também se debruça no complicado contexto social dos Estados Unidos, que serviu de pano de fundo para o nascimento do gênero. Esse cenário provoca discussões sobre raça e classe social; além da reflexão sobre dualidades como as existentes entre arte e comércio, individual e comunitário, confluência de culturas e experiência universal. Ao longo dos capítulos, o público também conhece mais sobre a história de grandes lendas do jazz, como Louis Armstrong e Duke Ellington.

Além da estreia de “Jazz“, o Curta!On apresenta o especial Dia Internacional do Jazz, com mais produções sobre o gênero: “Nina Simone” traz a história de vida da cantora que foi “a voz” do movimento negro nos Estados Unidos, ao lado de Malcolm X e Martin Luther King; “Count Basie: Por Ele Mesmo” apresenta a biografia do pianista narrada em primeira pessoa; “Lady Day: As Várias Faces de Billie Holiday” mostra a história de uma das maiores cantoras de jazz de todos os tempos; e “Zuza Homem de Jazz“, produção original do Curta!, conta a trajetória de Zuza Homem de Mello, que fez da paixão pela música um estilo de vida e se tornou a maior referência do jornalismo musical brasileiro.

Confira mais detalhes da seleção:

No Curta! e no Curta!On:

“Jazz” (Série)

Estreia no Curta! no Dia Internacional do Jazz, 30 de abril, às 21h

Reexibição na Segunda da Música, às 23h

Esta série apresenta a história da maior forma de arte original da América. Mais do que a história da música, a série levanta questões centrais para a vida do século XX, tanto nos Estados Unidos como no restante do mundo. Direção: Ken Burns. Duração: 59 min. Classificação: 10 anos.

No Curta!On:

“Lady Day – As Muitas Faces de Billie Holiday” (Documentário)

“Lady Day: As Muitas Faces de Billie Holiday” conta a história de uma das maiores cantoras de jazz de todos os tempos. Embora Billie Holiday tenha vivido uma vida cheia de tragédias, este documentário se concentra mais em suas conquistas como cantora e em sua excepcional habilidade de transmitir emoções por meio de sua voz. Direção: Matthew Seig. Duração: 59 min. Classificação: Livre.

“Count Basie: Por Ele Mesmo” (Documentário)

A biografia contada pelas próprias palavras de Count Basie revela as paixões e ambições do famoso pianista. Direção: Jeremy Marre. Duração: 60min. Classificação: Livre.

“Nina Simone” (Documentário)

Com muita música, esse documentário reconta a vida de Nina Simone, estrela do jazz e voz do movimento negro americano ao lado de Malcolm X e Martin Luther King Jr. Diretor: Frank Lords. Duração: 52min. Classificação: Livre.

“Zuza Homem de Jazz” (Documentário)

Qual é a influência do jazz na música brasileira? O filme traça um paralelo entre os dois universos através da história de Zuza Homem de Mello, partindo do olhar próximo e intimista do crítico que foi referência no jornalismo musical no Brasil. Revisitando seu passado como musicista e indo até 2019 (um ano antes de sua morte), o documentário mostra sua paixão pela música, pelo som, por algo que resiste e se transforma através do tempo. Diretora: Janaina Dalri. Duração: 91 min. Classificação: Livre.

Sobre o Grupo Curta!

O Grupo Curta! tem como missão a difusão de conteúdos audiovisuais relevantes nas áreas de artes e humanidades, sejam brasileiros ou estrangeiros, através da TV linear (canal CURTA!), de plataformas de streaming de operadoras de telecom e da internet. A curadoria de conteúdos é, portanto, o motor central do grupo e foi uma das que mais aprovaram projetos originais para financiamento da produção pelo Fundo Setorial do Audiovisual: já foram mais de 125 longas documentais e 800 episódios de 60 séries que chegam ao público em primeira mão através de suas janelas de exibição:

O canal Curta!, linear, está presente nas residências de mais de 10 milhões de assinantes de TV paga e pode ser visto nos canais 556 da NET / Claro TV, 75 da Oi TV e 664 da Vivo Fibra, além de em operadoras associadas à NeoTV;

O Curta!On, o novo clube de documentários do Curta!, no NOW da Claro/NET, conta com mais de 450 filmes e episódios de séries documentais, organizadas por temas de interesse como Música, Artes, MetaCinema, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mitologia e Religião, Sociedade e Pensamento. Há também pastas especiais com novidades – que estreiam a cada mês –, conteúdos originais exclusivos, biografias, além de uma degustação para quem ainda não é assinante do serviço.

O Tamanduá.TV, plataforma marketplace aberta para qualquer internauta, já reúne mais de quatro mil conteúdos. O usuário pode alugar filmes e séries específicos ou assinar de forma econômica um dos pacotes que contêm conteúdos segmentados por área de interesse: CineBR, CineDocs, CineEuro, CurtaEducação (para professores e estudantes do Ensino Médio e Enem), MetaCinema (para aficcionados e estudantes de Cinema), entre outros. Os pacotes CineBR, CineDocs e CineEuro são disponibilizados desde 2018 como serviço de valor agregado (SVA) para perto de oito milhões de assinantes de banda larga fixa (ISP) da operadora CLARO, sem custo adicional.

As atividades do Grupo Curta! também promovem a geração de royalties para produtores audiovisuais independentes, com a exploração de seus direitos audiovisuais nas diferentes janelas de streaming. O pacotes Cines da Tamandua TV e do Curta!ON estão repassando anualmente mais de R$ 1,5 milhão de reais em royalties para os produtores dos conteúdos que difunde.