Da viola caipira a espetáculo modernista: Oficinas Culturais têm programação diversificada em maio

As Oficinas Culturais, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis, irão explorar diversas linguagens artísticas ao longo do mês de maio. Toda a programação é gratuita, com atividades presenciais e online.



OC OSWALD DE ANDRADE



Com inscrições até 1º de maio, a Oficina Surdos em Cena tem como objetivo estimular jovens e adultos surdos a produzirem teatro em Libras. Coordenada pela atriz Thais Pimpão e pelo professor de Libras Fábio De Sá, a Oficina pretende promover o acesso às práticas teatrais para a comunidade surda, contribuindo para que entendam o fazer teatral também como uma forma possível de comunicar, sensibilizar, entreter e manifestar diferentes assuntos. As aulas serão online e ocorrerão às quartas-feiras, das 10h30 às 13h, de 5 a 26 de maio.



As artes cênicas continuam em destaque na unidade, mas sob outro olhar com o Ciclo de Conversas “Mulheres e Cultura: perspectivas interdisciplinares”, que integra o processo de pesquisa e criação do espetáculo “Parque Industrial”, baseado no romance de Patrícia Galvão e que terá direção de Gilka Verana. O ciclo visa interseccionar o romance de Pagu com um panorama historiográfico relacionado à invisibilidade feminina na sociedade brasileira. Para participar do ciclo é necessário se inscrever até 07 de maio. Os debates serão transmitidos no Canal do YouTube das Oficinas Culturais às quartas e quintas-feiras, a partir das 19h. Os inscritos receberão o link para acompanhar. Confira o cronograma:

12/5 — Tema: Patrícia Galvão, um panorama

Convidada: Leda Cintra Castellan, publisher na Editora Cintra e crítica literária.



Convidada: Thelma Guedes, escritora, roteirista e autora do livro Pagu: Literatura e Revolução.



Convidada: Amara Moira, escritora, professora de literatura e ativista brasileira.



Convidada: Iracélli Alves , professora e historiadora, especialista nos estudos sobre feminismos e política no Brasil.



Convidada: Milena Britto, professora de literatura e cultura brasileira.

Estreia no dia 11 de maio a adaptação da peça “A Morta” (1937), de Oswald de Andrade, com direção de Cacá Toledo, da Cia Aberta de Teatro. Toledo foi convidado para coordenar o projeto ‘Didática da Encenação’, da Oficina Cultural Oswald de Andrade, iniciativa composta por uma série de oficinas formativas para capacitar os atores e a equipe técnica e artística, tendo como produto final a peça que celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna.



Em “A Morta“, Oswald de Andrade se insere inteiramente no movimento modernista e faz questão de questionar a si mesmo, levantando o conflito entre o tradicional e o moderno. A encenação leva em conta o atual sucateamento dos patrimônios públicos, o desmonte da cultura do atual governo e a especulação imobiliária do entorno. As apresentações seguem até 26 de maio, de quarta à sexta das 20h às 21h30, e aos sábados das 18h às 19h30.



OC JUAN SERRANO

Na Zona Norte, a linguagem que move as atividades é a geração de renda. Na Oficina Prática de Assemblage: Conceito e Estética os participantes aprenderão sobre a prática e o conceito estético da técnica de assemblage, termo francês para montagem. Aplicada em um quadro de MDF e fazendo uso da colagem, os participantes serão orientados a incorporar todo e qualquer tipo de material, principalmente os recicláveis, em sua produção. A oficina é presencial e será ministrada pela arte-educadora Maria Bob. Os materiais serão oferecidos gratuitamente durante as aulas que ocorrerão às terças-feiras, a partir de 3 de maio, das 14h30 às 16h30. Inscrições até 1º de maio.



Outra atividade em destaque é a Oficina de Arte do Stencil na Economia Criativa, que será realizada de 16 a 30 de maio, às segundas-feiras, das 14h30 às 16h30. Utilizando materiais como papelão ou chapas utilizadas para raio X, os participantes criarão a própria figura e, após um minucioso trabalho de corte, decalcarão a imagem com tintas coloridas em superfícies, como papel, tecidos, plásticos e paredes. Os materiais serão oferecidos gratuitamente. É possível se inscrever até 12 de maio. A oficina presencial será ministrada pelo artista Thiago Alves, ou Looca, como é conhecido.



OC ALFREDO VOLPI

Já na Zona Leste, a música terá destaque com a Oficina de Iniciação à Viola Caipira, ministrada de forma presencial por Renato de Sá, de 13 de maio a 24 de junho, das 14h às 17h. A oficina tem como objetivo trabalhar na formação básica do aspirante a instrumentista, abordando os fundamentos básicos da Viola Caipira e estabelecendo as primeiras diretrizes para a execução de repertório voltado à Música Caipira Raiz. Os interessados podem se inscrever até 10 de maio.



A criançada também terá espaço nas atividades do mês com a Oficina de Teatro Infantil: Uma Viagem Modernista, que será realizada de 14 de maio a 25 de junho, sempre aos sábados, das 10h às 13h. Voltada para crianças de 7 a 12 anos, a oficina pretende estimular a expressão através da música, literatura, artes plásticas e do teatro, de forma a trazer para os pequenos os contextos da Semana de Arte Moderna de 1922. Inscrições até 10 de maio.



Outro destaque é o Espetáculo Revoada, do Coletivo Corpo Aberto, que une o teatro e a dança para trazer corpos pássaros que se deslocam e realizam aprendizados de voo através de uma menina brincando com passarinhas no quintal, planejando o dia que conseguirá revoar com elas. A apresentação será no sábado, 17 de maio, das 10h às 11h, na Oficina Cultural.



Para entrada nos prédios das Oficinas Culturais é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19, com no mínimo duas doses ou dose única, de acordo com o decreto nº 60.989, da PMSP. Em razão do avanço da pandemia, algumas atividades podem ser alteradas ou canceladas. Antes de ir, entre em contato com a unidade. As unidades recomendam o uso da máscara de proteção nos ambientes internos.



A programação completa pode ser acessada no site das Oficinas Culturais .



SERVIÇO:



OC Oswald de Andrade

OFICINA: SURDOS EM CENA

Coordenação: Thais Pimpão e Fábio De Sá

De 05 a 26/05 | Quintas-feiras — das 10h30 às 13h

Inscrições: até 1/5 | Aqui .

Vagas: 20

Atividade on-line: Plataforma Zoom

Maiores de 16 anos

ESPETÁCULO “A MORTA”

Coordenação: Cia Aberta de Teatro

De 11 a 28/05, sendo:

De quarta à sexta das 20h às 21h30 | Sábados das 18h às 19h30

Presencial na OC Oswald de Andrade. O espetáculo ocupa de forma itinerante os espaços internos e externos da Oficina.

Lotação: 40

Retirar ingressos com 1 hora de antecedência.

FICHA TÉCNICA:

A Morta, de Oswald de Andrade

Criação, dramaturgia e encenação: Cia Aberta de Teatro

Direção: Cacá Toledo

Elenco: Amadeu Carvalho, Alanis Mahara, Arys Cavalcante, Bianka Barbalho, Bia Torres, Francesco Chiocolla, Garcia, Laura Ludwig, Lae Araújo, Lucas Frizo, Luma Belfort, Marco Arcúrio, Marta Braga, Marina Rodrigues, Marina Atra, Maria Marangoni, Maurício Soares Filho, Noedir Ferrara, Patricia Nardo, Rafaela Bortoletto, Raul Vicente, Roberto Herreira, Rosseline Juarez, Vitória Mancini.

CICLO DE CONVERSAS “MULHERES & CULTURA: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES”

De 12 a 26/05 | Quartas e quintas — das 19h30 às 21h30

Inscrições até 07 de maio | Aqui.

Vagas: Aberta ao público

Atividade online: Canal Youtube das Oficinas Culturais

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363 — Bom Retiro — São Paulo

Telefone: (11) 3222-2662 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 10h às 21h00, aos sábados das 11h às 18h.

No site Oficinas Culturais , o público encontra informações sobre as medidas sanitárias para combater a proliferação de Covid-19;

Acessibilidade: rampa de acesso para cadeirantes.

Programação gratuita. Para conferir a programação completa acesse o site do programa Oficinas Culturais .

OC MAESTRO JUAN SERRANO

OFICINA PRÁTICA DE ASSEMBLAGE – CONCEITO E ESTÉTICA: OFICINAS DE OFÍCIO COMO GERAÇÃO DE RENDA

Coordenação: Maria Bob.

De 3 a 17/5 | Terças-feiras das 14h30 às 16h30

Descrição do Público: Terceira idade e demais interessados (maiores de 18 anos) em empreendedorismo e um novo ofício na área artística

Inscrições: Até 01/05 | Aqui.

Vagas: 12

Atividade presencial na OC Maestro Juan Serrano

OBS. Os participantes receberão da Oficina Cultural Juan Serrano todos os materiais gratuitamente.

A ARTE DO STENCIL NA ECONOMIA CRIATIVA: OFICINAS DE OFÍCIO COMO GERAÇÃO DE RENDA

Coordenação: Looca.

De 16 a 30/5 | Segundas-feiras das 14h30 às 16h30

Descrição do Público: Terceira idade e demais interessados em empreendedorismo e um novo ofício na área artística.

Vagas: 12 | Aqui.

Atividade presencial na OC Maestro Juan Serrano

OBS: Os participantes receberão da Oficina Cultural Juan Serrano todos os materiais gratuitamente.



Oficina Cultural Maestro Juan Serrano

Rua Joaquim Pimentel, 200 — Cohab Taipas — São Paulo

Telefone: (11) 3994-3362 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para visitar a Oficina, agende antecipadamente pelo WhatsApp (11) 3971-3640.

No site Oficinas Culturais , o público encontra informações sobre as medidas sanitárias para combater a proliferação de Covid-19;

Acessibilidade: rampa de acesso para cadeirantes e barras de segurança no sanitário

Programação gratuita. Para conferir a programação completa acesse o site do programa Oficinas Culturais .



OC ALFREDO VOLPI



OFICINA: INICIAÇÃO À VIOLA CAIPIRA

Coordenação: Renato de Sá

De 13/05 a 24/06 — Sextas-feiras das 14h às 17h

Inscrições até 10/5 | Aqui .

Vagas: 12

Presencial | OC Alfredo Volpi

OFICINA DE TEATRO INFANTIL: “UMA VIAGEM MODERNISTA”

Coordenação: Alexandre Meirelles.

14/5 a 25/6 — Sábado(s) das 10h às 13h

Faixa Etária: de 7 a 12 anos

Inscrições: até 10/5 | Aqui.

Vagas: 12

Presencial | OC Alfredo Volpi

ESPETÁCULO REVOADA

Coordenação: Coletivo Corpo Aberto

17/5 — Terça-feira das 10h às 11h

Pré-requisitos: Aberta ao público

Vagas: 20

Presencial | OC Alfredo Volpi

Oficina Cultural Alfredo Volpi

Rua Américo Salvador Novelli, 416 — Itaquera — São Paulo

Telefone: (11) 2205-5180 | Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 11h às 17h.

Detalhes sobre os protocolos para visitas podem ser conferidos no site .