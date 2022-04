Último sábado do mês terá quatro UBS abertas pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (30) as UBS Jardim Vila Galvão, São Rafael, Taboão e Fortaleza estarão abertas a partir das 8h para atender a população pelo programa Saúde Agora. O horário de atendimento, que normalmente é até as 16h, nesta data será estendido até as 17h devido ao Dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em crianças de seis meses a menores de cinco anos, pelo qual todas as UBS de Guarulhos, exceto a Alvorada, estarão abertas para vacinação.

Somente essas quatro UBS, que também farão a vacinação no Dia D, ofertarão os serviços previamente agendados, como as consultas médicas e os exames de Papanicolau (exceto a UBS Jardim Vila Galvão), bem como os atendimentos de rotina e de demanda espontânea, como testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição de pressão e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos. Será feita ainda a vacinação de rotina e contra a covid-19.

Ao todo 15 UBS foram abertas neste mês de abril, as unidades Ponte Alta, Vila Barros, Tranquilidade, Belvedere, Soberana, Pimentas, Bananal, Álamo, Belvedere, Itapegica e Jurema, além das quatro unidades que serão abertas neste sábado.

Serviço

UBS Jardim Vila Galvão: rua Martim Afonso, 130, Jardim Vila Galvão

UBS São Rafael: rua Domingos de Abreu, 216, Jardim Vila Galvão

UBS Taboão: rua Maria Elisa, 80, Jardim Tamassia

UBS Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza