Os melhores preços para o Dia das Mães em Guarulhos

Ainda dá tempo de garantir um presente especial para o Dia das Mães nos shoppings da rede General Shopping e Outlets do Brasil em Guarulhos. O Parque Shopping Maia, o Shopping Bonsucesso e o Poli Shopping Guarulhos estão com preços especiais para essa data, além de promoções onde o cliente pode garantir na hora um presente a mais para as mamães!

No Parque Shopping Maia, nas compras acima de R?250, o cliente ganha 80% de desconto na compra de uma bolsa exclusiva, saindo pelo valor final de apenas R?20,00. São 4 estampas diferentes e estilosas para escolher: vermelho, laranja, azul e bege. Além de ficar na moda, ao comprar a bolsa o cliente também ajuda do GRAACC.

Já no Poli Shopping Guarulhos, nas compras acima de R?100, a bolsa exclusiva do shopping sai por R?25,00. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais de compra, podendo acumular 1 ou mais notas, no aplicativo Gen Shop e realizar o pagamento da bolsa no app ou no posto de troca, via pix, dinheiro ou cartão de crédito.

Já no Shopping Bonsucesso, as mamães poderão garantir, a cada R?250 em compras, uma linda pulseira banhada a ouro com pingente do infinito. As ações vão até o dia 8 de maio.

Confira abaixo sugestões de presentes para todas as mamães, em cada shopping:

Parque Shopping Maia

Swarovski

Nas compras acima de R?1.200,00, ganhe um lindo porta joias da marca.

Anna Pegova

Presenteie sua mãe com Anna Pegova e ganhe um tratamento vital glow para você!

O Boticário

Kits de Presentes Inesquecíveis

Hope

Nas compras acima de R?500,00 ganhe um lenço da Scarf Me com estampa exclusiva

Tommy Hilfiger

Ganhe um lenço Tommy x Scarf Me nas compras acima de R?1500,00

Calvin Klein Jeans

Ganhe um aromatizador de ambientes exclusivo nas compras a partir de R?550,00

Shopping Bonsucesso

O Boticário

Promoção de Dia das Mães com kits a partir de R?39,90

Exclusiva Store

Produtos com até 50% de desconto

Caedu

Nas compras a partir de R?100,00 ganhe um colar e um par de brincos

Poli Shopping Guarulhos

Mega Outlet

Kit 3 peças por R?100,00

O Boticário

Promoção de Dia das Mães com produtos a partir de R?29,90.

Claro

Mês das mães 5G, compre um smartphone de presente para sua mãe e leve outro

Hering

Dia das mães: Duas blusas por R?119,99