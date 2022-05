Mais de 24 mil doses foram aplicadas no Dia D de vacinação em Guarulhos

No Dia D para imunização de crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade contra a gripe e o sarampo, promovido no sábado (30), a Prefeitura de Guarulhos aplicou 19.184 doses contra ambas as doenças, além de 2.044 de doses de rotina, como as vacinas contra varicela, meningite C e poliomielite, e 2.999 contra a covid-19, totalizando 24.227 doses administradas.

Gestantes e puérperas também fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe, bem como os profissionais de saúde e as pessoas acima de 60 anos. Contra o sarampo estão sendo vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos, com dose indiscriminada, e os trabalhadores da saúde com a dose em atraso ou sem comprovação de vacinação.

As vacinas seguem disponíveis no Ambulatório da Criança e em todas as Unidades Básicas de Saúde, exceto a UBS Alvorada. O imunizante contra a covid-19, que pode ser aplicado em toda a população acima de cinco anos de idade, permanece disponível nas unidades. Os endereços podem ser consultados em bit.ly/EndereçosUBSGru.

Calendário de vacinação contra a gripe

A partir da próxima segunda-feira (9) os grupos a serem vacinados contra a gripe são os indígenas, professores, pessoas com deficiência e com comorbidades. Após o dia 16 será a vez das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.