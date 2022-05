Que tipo de mãe você será segundo seu mapa astral

O mapa astral revela que tipo de mãe cada pessoa será e qual relação terá com seus filhos ao longo da vida. O signo que se encontra na sua Casa 5 astrológica fala sobre a forma como lida com a prole.

É claro que o ideal é avaliar outros dados do seu mapa para uma melhor compreensão da maternidade e de como se relaciona com os filhos. No entanto, é possível identificar algumas tendências a partir de uma breve interpretação deste posicionamento.

Todo mundo tem a Casa 5 no mapa astral e é possível ver que seu mapa astral tem uma mandala dividida em 12 partes. Veja em qual signo a sua casa 5 começa. Depois confira abaixo que tipo de mãe você será.

Casa 5 em Áries

Divertidas e impulsivas, costumam ter poucos filhos, já que amam a própria liberdade e independência antes de tudo. Quando se tornam mães, porém, costumam ser muito generosas, ainda que impacientes e dominantes em sua relação com os pequenos.

Casa 5 em Touro

Estáveis e constantes, costumam ser muito presentes na rotina dos próprios filhos. Muito amorosas, trabalham duro para oferecer à prole uma vida na qual nada lhes falte, tanto material como emocionalmente. Tranquilas, poucas coisas tiram essas pessoas do sério.

Casa 5 em Gêmeos

Muito inteligentes e intelectuais, tendem a explicar cada “não” ou cada “sim” dado aos filhos, com todos os seus porquês. Por essa razão, costumam desfrutar mais da relação quando os filhos já são grandes o suficiente para conversar com elas.

Casa 5 em Câncer

Muito carinhosas, pessoas com esta combinação tendem a ser um pouco inconstantes em seus humores, o que pode ocasionar insegurança em seus filhos, caso não saibam lidar com as suas instabilidades emocionais. Apesar de ter um instinto maternal aguçado, pode ser difícil canalizarem esse amor que sentem pelos filhos e usá-lo para orientá-los em seu crescimento.

Casa 5 em Leão

Ardentes e dramáticas, pessoas com esta combinação tendem a ser sensíveis a elogios, adoram ficar rodeadas pelos filhos e precisam sentir orgulho deles. Só devem estar atentas para não projetar neles a responsabilidade por seus sonhos pessoais não realizados.

Casa 5 em Virgem

De natureza pacífica, tendem a ser muito presentes na rotina dos filhos, detalhistas no cuidado com eles, e exigentes a respeito de sua performance. Esta exigência pode fazer com que os pequenos se tornem adultos trabalhadores ou, em outro extremo, bastante inseguros a respeito das próprias capacidades.

Casa 5 em Libra

Criativas e comunicativas, tendem a manter uma relação mais mental e intelectual com os filhos. Sua falta de afinidade com tudo que envolve os primeiros anos de vida, incluindo fraldas, mamadeiras e chupetas, faz com que estas pessoas desfrutem mais da relação com os filhos quando estes já são mais velhos e independentes.

Casa 5 em Escorpião

De natureza profundamente emocional, tendem a ser protetoras e possessivas no que se refere aos filhos. Seus cuidados com a prole dificilmente serão delegado a outros, e a maternidade exercerá papel fundamental na formação de suas personalidades.

Casa 5 em Sagitário

Generosas e otimistas, costumam ter uma relação muito próxima com os próprios filhos, porque estes buscam sua presença e companhia. São apaixonadas pela própria cria e geralmente os filhos também são apaixonados por elas, porque se sentem compreendidos e respeitados na relação, o que gera proximidade entre ambos.

Casa 5 em Capricórnio

São extremamente orientadas ao cuidado dos próprios filhos, mas não costumam ser muito carinhosas. Os pequenos terão acesso desde o início à melhor educação possível e às melhores condições para que possam crescer e se tornar membros responsáveis e produtivos na sociedade.

Casa 5 em Aquário

Geralmente simpáticas e sofisticadas, não costumam ser muito orientadas à maternidade. Ter filhos pode não estar entre as suas prioridades, mas se os tiver, se relacionarão melhor com eles quando forem adultos. Com isso, é mais difícil para essas pessoas imporem regras e fazerem com que estas sejam cumpridas.

Casa 5 em Peixes

Muito românticas e com tendências artísticas, podem ter vários filhos e possivelmente nutrirão uma relação profundamente amorosa com eles, quase idealizada. Devem ficar atentas para não estabelecerem com o filho uma relação de espelho, na qual elas projetam sobre a prole suas próprias expectativas.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.