Câmara derruba veto e proíbe bicicleta na pista de caminhada do Bosque Maia

Durante a sessão desta segunda-feira (09), os vereadores derrubaram o veto total ao projeto de lei, de autoria do vereador Dr. Laércio Sandes (União Brasil), que dispõe sobre a circulação de bicicletas na pista de caminhada do Bosque Maia. Votaram favoráveis ao veto somente os vereadores Janete Rocha Pietá (PT) e Lucas Sanches (PP).

Em justificativa a criação do projeto, Sandes cita a possibilidade de acidentes nas faixas. “Esse projeto para alguns houve uma confusão. Não é proibir bicicleta no Bosque Maia, é disciplinar a circulação nas pistas de caminhada. Não é possível a convivência dos pedestres, que fazem caminhada ou estão em momento de lazer com a família e crianças, e as bicicletas no mesmo trecho. Estamos propícios a enfrentar acidentes e de quem é a responsabilidade? É do pai que foi com a criança, do ciclista ou do poder público que foi omisso? Eu tenho para mim que é do poder público. Ele precisa disciplinar esta situação”, disse.

Após dois anos, a Câmara retornou hoje as sessões ordinárias presenciais, sendo assim os trabalhos voltam a acontecer às segundas-feiras e quartas-feiras a partir das 14h, permitindo a presença da população.