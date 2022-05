Encontro na Biblioteca Monteiro Lobato debate dependências e alcoolismo neste sábado

Debater, pensar e trocar experiências para trazer luz a grandes dilemas da realidade brasileira. Neste sábado (14), às 10h, o coletivo Havana Futebol Clube, por meio do projeto Atualidades, promove a roda de conversa Alcoolismo e Dependências, do EU Social ao EU Só na Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. O encontro é gratuito e oferece certificado aos participantes.

O bate-papo conta com a participação dos educadores Antônio Celso, professor e mestre em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em dependência química e alcoólica, e Lionel Fontanesi, professor da rede municipal de ensino de São Paulo, com formação em detecção do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O tema de Do EU Social ao EU Só está pautado na definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a qual a dependência química é doença crônica, progressiva e, assim como o alcoolismo, é um transtorno mental caracterizado por um grupo de sinais e sintomas decorrentes do abuso de álcool e drogas.

Os encontros mensais do projeto Atualidades têm como objetivo o debate sem estigmas ou preconceitos, o que permite ampliar a capacidade educativa e didática dos participantes no processo de prevenção e clareza sobre temas sensíveis à sociedade e ao cotidiano.

O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos culturais em espaços públicos. A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro. Mais informações pelo telefone (11) 2087-6900.