Sandra de Sá se apresenta na ‘Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos’

A “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, uma realização do Auditório Claudio Santoro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, continua em Campos do Jordão (SP). A próxima atração é o show da cantora Sandra de Sá, no sábado (14/5), às 19h, com ingressos a preços populares (R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada).

Trajetória de sucesso

Com mais de 40 anos de carreira e dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, a cantora Sandra de Sá vai trazer os grandes clássicos de seu repertório, como ‘Retratos e Canções’, ‘Vale Tudo’, ‘Joga Fora no lixo’, ‘Sozinha’, ‘Bye bye, tristeza’, ‘Solidão’, ‘O enredo do meu samba’ e ‘Olhos coloridos’, entre outros. Uma mistura de ritmos que promete emocionar o público.

Flamenguista convicta, Sandra de Sá recebeu importantes premiações musicais ao longo de uma trajetória que começou nos anos 80. De lá pra cá, teve participações de destaque em diversas trilhas e aberturas de novelas. Com talento e personalidade, a cantora lançou diversos álbuns, alcançou o topo das paradas, gravou e fez shows com grandes nomes da música nacional e internacional, e se apresentou em palcos de peso, mundo afora.

Próximas atrações

A agenda da “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, também terá espetáculos com Alceu Valença (21/5), Zélia Duncan & Paulinho Moska (3/6), Renato Teixeira (4/6), Chico Cesar & Geraldo Azevedo (11/6), Lenine (18/6) e Gal Costa (25/6). Os ingressos para todos os espetáculos podem ser adquiridos pelo www.sympla.com.br/artenooutono.

Amplo e aconchegante

Localizado em um complexo de Mata Atlântica preservada e de paisagem exuberante, em Campos do Jordão (SP), o Auditório Claudio Santoro é considerado um dos espaços de cultura e entretenimento mais importantes do Brasil e da América Latina. E não apenas por sua amplitude, arquitetura e beleza, mas também por sua qualidade acústica e pelo conforto que proporciona ao público.

Estações do ano

Além do tradicional “Festival de Inverno”, mais recentemente, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, também em parceria com a Fundação OSESP, criou o “Festival de Verão”, que teve sua primeira edição em 2022, com apresentações de música instrumental popular e clássica contemporânea, e foco na inclusão e diversidade.

Seguindo esse conceito, a “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, dessa vez em parceria com a ACAM Portinari, contempla mais uma estação do ano e, passo a passo, a programação do Auditório Claudio Santoro vai sendo ampliada com atrações e políticas culturais qualificadas e inclusivas, ao longo de todo o calendário.

serviço

“Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”

Show com Sandra de Sá

Data: 14 de maio de 2022 (sábado)

Horário: 19h

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Vendas de ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada, acessando o link www.sympla.com.br/artenooutono

Informações: (12) 3662.6000 ou pelo [email protected]

Site: www.museufelicialeirner.org.br

Redes Sociais: linklist.bio/museueauditorio

*O Auditório Claudio Santoro segue todos os protocolos sanitários de prevenção ao Covid-19. É obrigatória a apresentação do Comprovante de Vacinação para garantir acesso aos eventos.