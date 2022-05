Alceu Valença fará ‘roteiro cinematográfico de criações’, em Campos do Jordão

Considerado um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira, Alceu Valença vai trazer o que ele mesmo chama de ‘roteiro cinematográfico’ de criações, para a “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, uma realização do Auditório Claudio Santoro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari, em Campos do Jordão (SP). O espetáculo acontece no sábado (21/5), às 19h. Os ingressos estão esgotados.

Em show acústico e intimista, no estilo voz e violão, Alceu Valença vai cantar sucessos como ‘Belle de Jour’, ‘Anunciação’, ‘Tropicana’, ‘Táxi Lunar’ e ‘Coração Bobo’. Além disso, vai recriar joias diversas de seu repertório, como ‘Marim dos Caetés’, ‘Ladeiras’ e ‘Papagaio do Futuro’, e ainda trazer músicas inéditas, de sua autoria, como ‘Era Verão’, ‘Saudade’ e ‘Sem Pensar no Amanhã’. De quebra, o consagrado cantor e compositor pernambucano vai interpretar sucessos de Luiz Gonzaga, como ‘Pau-de-Arara’, ‘Sala de Reboco’ e ‘Sabiá’.

Próximas atrações

Os ingressos para o show de Alceu Valença já se esgotaram, mas a bilheteria continua aberta para as próximas atrações da “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, com Zélia Duncan & Paulinho Moska (3/6), Renato Teixeira & Yassir Chediak (4/6), Chico Cesar & Geraldo Azevedo (11/6), Lenine & Bruno Girogi (18/6) e Gal Costa (25/6). Para garantir lugar é basta acessar www.sympla.com.br/artenooutono. Ingressos a preços populares sendo R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada.

Amplo e aconchegante

Localizado em um complexo de Mata Atlântica preservada e de paisagem exuberante, em Campos do Jordão (SP), o Auditório Claudio Santoro é considerado um dos espaços de cultura e entretenimento mais importantes do Brasil e da América Latina. E não apenas por sua amplitude, arquitetura e beleza, mas também por sua qualidade acústica e pelo conforto que proporciona ao público.

Estações do ano

Além do tradicional “Festival de Inverno”, mais recentemente, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, também em parceria com a Fundação OSESP, criou o “Festival de Verão”, que teve sua primeira edição em 2022, com apresentações de música instrumental popular e clássica contemporânea, e foco na inclusão e diversidade.

Seguindo esse conceito, a “Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”, dessa vez em parceria com a ACAM Portinari, contempla mais uma estação do ano e, passo a passo, a programação do Auditório Claudio Santoro vai sendo ampliada com atrações e políticas culturais qualificadas e inclusivas, ao longo de todo o calendário.

SERVIÇO:

“Série Arte no Outono – Campos: cores e cantos”

Alceu Valença (Ingressos esgotados)

Data: 21 de maio de 2022 (sábado)

Horário: 19h

Próximos shows:

Zélia Duncan & Paulinho Moska (3/6), Renato Teixeira & Yassir Chediak (4/6), Chico Cesar & Geraldo Azevedo (11/6), Lenine & Bruno Girogi (18/6) e Gal Costa (25/6)

Vendas de ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia entrada, pelo www.sympla.com.br/artenooutono

Local: Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão (SP)

Informações: (12) 3662.6000 ou pelo [email protected]

Site: www.museufelicialeirner.org.br

Redes Sociais: linklist.bio/museueauditorio

*O Auditório Claudio Santoro segue todos os protocolos sanitários de prevenção ao Covid-19. É obrigatória a apresentação do Comprovante de Vacinação para garantir acesso aos eventos.