Jardim do Amor é a novidade do roteiro dos apaixonados em São Pedro

O “Jardim do Amor” é a novidade da Estância Turística de São Pedro para este Dia dos Namorados. Inaugurado recentemente, no alto da serra, em frente a uma famosa capela de Santo Antônio, o santo casamenteiro, incrementa o roteiro dos apaixonados no município. Inclusive, foi projetado com espaço para os casais pendurarem “cadeados do amor” simbolizando união eterna, como na famosa ponte das Artes, em Paris.

Construído em uma rotatória, o Jardim do Amor tem estruturas em aço em formato de coração de vários tamanhos que formam buquês de flores, obra do artista plástico Sergio Esteves. No chão, flor natural: beijinhos de cores diversas iluminam o jardim. Lugar para os apaixonados visitarem, fazerem selfie para as mídias sociais ou mesmo uma foto para guardar de recordação. Os cadeados podem ser pendurados nos fios de aço estrategicamente instalados no Jardim, explica a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia.

E não tem desculpa para voltar do Jardim do Amor sem deixar um cadeado. Os estabelecimentos comerciais no entorno vendem o objeto para fazer as juras de amor eterno. Com mais essa atração, São Pedro que tem o charme de ser uma cidade na encosta da Serra do Itaqueri, com belas paisagens, fica mais romântica. A sugestão para os apaixonados é curtir muito a dois e subir a serra no período da manhã. É tempo suficiente para, depois da visita ao Jardim do Amor, passar pela Capela de Santo Antônio, uma igrejinha especial, onde está guardada, desde 1994, relíquia do santo doada pelo Vaticano, e pedir bênção, como muitas pessoas já fazem na cidade.

Uma delas é Lúcia Bernadete Santo André Cid. Moradora de São Pedro, numa das festas em homenagem ao santo, há quase 37 anos, ela pediu a Santo Antônio que colocasse em seu caminho uma pessoa do bem. No ano seguinte conheceu seu marido, Paulo Laurindo Cid, com quem logo se casou. “Estamos já há 35 anos juntos e nunca brigamos”, conta ela que atribui o relacionamento harmonioso à intercessão de Santo Antônio. Romântico, o casal foi o primeiro a pendurar o cadeado no Jardim do Amor. Quem quiser repetir o ritual, a festa de Santo Antônio será no final de semana de 12 de junho, uma vez que dia 13 é do dia do padroeiro do Jardim.

O Jardim do Amor também é mais um ponto instagramável de São Pedro, especialmente construído pela Secretaria de Turismo para integrar aos atrativos naturais e, ao mesmo tempo, atender os turistas que adoram postar suas viagens nas mídias sociais. Agora, já são quatro pontos instagramáveis na cidade, lembra Clarissa. “Já temos o letreiro “Eu Amo São Pedro” na Praça Gustavo Teixeira; as escadarias do Parque do Cristo que foram pintadas à mão; a escultura de parapente no Parque do Voo Livre e, agora, o Jardim do Amor”, completa.

Roteiro

Saindo da igreja, a sugestão é beber ou comer algo bem juntinhos em um dos estabelecimentos próximos do Jardim do Amor. Uma dica é a Venda do Brilio, que abre para o café da manhã e almoço. Outra opção é a Estação da Cachaça, que tem um café especial com charmosas mesinhas ao ar livre. Se o objetivo é petiscar, a dica é o Espaço Curumim. Para quem vai pela manhã, o Restaurante Santo Antônio também é indicação para almoço. No final da tarde, pegar o novamente a estrada para a serra para mais uma parada romântica. O Parque Marcelo Golinelli é um ótimo lugar para contemplar o por-do-sol.

Hospedagem

Para curtir a dois o friozinho desta época do ano, nada melhor que escolher um lugar aconchegante para um final de semana. Uma das opções em São Pedro é o Hotel & Spa Jardim da Serra, que oferece uma vista maravilhosa do vale. Há, inclusive, pacote para o Dia dos Namorados com decoração romântica no apartamento e um espumante para brindar. Outra alternativa é a Pousada Sonho do Campo, um charmoso sítio localizado na serra onde natureza e conforto se encontram. Com muito verde, deck na beira do laguinho para uma tarde de descanso a dois ao som dos pássaros, tem acomodação com lareira. Outra dica é a Pousada Vale dos Dinossauros. Encravada na encosta da serra, possui uma vista deslumbrantedo vale e das montanhas.

Serviço: Mais informações sobre São Pedro em saopedro.com.br e @setursaopedro