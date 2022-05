Mercado Místico acontece neste final de semana

A próxima edição do Mercado Místico será realizada neste fim de semana no Club Homs, em São Paulo. Neste sábado e domingo, dias 4 e 5 de junho, das 10h às 20h, o público terá acesso gratuito a esse tradicional evento multicultural, com especialistas e produtos do mundo esotérico, místico e holístico.

Neste ano de 2022, regido por Iemanjá, no coração da Avenida Paulista, o Mercado Místico contará com dezenas de atrações em homenagem à Rainha do Mar. Palestras, vivências e 12 apresentações de danças serão voltadas à divindade.

O evento reúne cerca de 130 expositores que irão oferecer, aproximadamente, 10 mil itens, entre mandalas, pedras e cristais, incensos, velas, sais, ervas, óleos corporais, entre outros produtos. Os preços variam de R$ 5 a R$ 500,00. A expectativa é de que esta edição do Mercado Místico movimente em torno de R$ 800 mil, com público estimado em 10 mil pessoas.

Em homenagem à Rainha do Mar, o evento terá um “Altar de Iemanjá”, um espaço de fé e devoção, para que os visitantes possam fazer agradecimentos ou deixar seu pedido em uma caixa dos desejos. O altar ficará ao lado do palco do salão Nobre.

Quem quiser aproveitar o evento para equilibrar as energias, terá a chance de fazer uma limpeza xamânica totalmente grátis, no Espaço Cyda Godoy, ao lado do palco Nobre. Além de todos os itens disponíveis e dos profissionais que ficarão à disposição do público, o Mercado Místico conta ainda com várias atrações ao longo do dia. Entre elas, apresentações, vivências e oficinas de dança cigana, afro e do ventre, com destaque para as apresentações em homenagem à Rainha do Mar.

Previsões

O evento vai contar com mais de 20 oraculistas que ficarão à disposição do público. Quem quiser saber o que esperar deste restante de ano na esfera pessoal e profissional ou a respeito de outros assuntos relativos à vida pode recorrer a esses especialistas em diversas modalidades.

O público poderá escolher entre várias opções de oráculos durante o evento. Vai ter bola de cristal, leitura de mão, baralho cigano; vidas passadas, fotomancia, numerologia, runas, radiestesia, búzios, mesa quantiônica, borra do café, energização de chakras, entre outras técnicas.

A variedade de produtos desta edição do Mercado Místico é bastante extensa. Nesse evento multicultural, o público contará com produtos brasileiros, egípcios, indianos, nepaleses e de outras origens.

Interatividade

Isso sem contar as demais atrações oferecidas no Mercado Místico, incluindo as interativas. Por exemplo, adultos e até crianças poderão participar da Oficina de Dança Cigana, que serão realizadas em palco montado no local.

O público, por exemplo, poderá ainda aprender a trançar incensos de ervas frescas, para seu autocuidado energético ou para fins decorativos, na oficina gratuita de “Incensos Naturais”. Ou descobrir como nos aromas podem equilibrar seu corpo e suas emoções, na oficina gratuita “Perfumaria Botânica”. As oficinas são para limite de até 30 participantes.

Com tantas atividades e coisas para ver e comprar, se durante o Mercado Místico bater aquela fome, haverá opções de comida no local. Na Praça de Alimentação do evento, o público poderá saborear comida baiana, hambúrgueres, crepes, comida mexicana, bebidas artesanais, cafés, entre outros itens.

O acesso não poderia ser melhor. Dá para chegar facilmente ao Mercado Místico de metrô ou de ônibus, praticamente de qualquer região da cidade de São Paulo. O Club Homs está localizado na Av. Paulista, um dos pontos turísticos mais tradicionais e de fácil acesso na capital paulista.

Apresentações, Vivências e Oficinas

(Programação de Palestras)

Sábado (4 de junho)

12h – Conhecendo Iemanjá – Mãe Ieda D’Oyá e Pai Edson D’osun

13h30 – Magia Cigana para Conquistar um Amor Verdadeiro – Cigano Renan

15h00 – A Magia dos Anjos Cabalísticos – Monica dos Anjos

16h15 – Bruxaria Marginal e Urbana – Pam Ribeiro – A Bruxa Preta

17h30 – O Poder dos Cristais – Limpeza, Energização e Uso – Juliana Martinez – Sagrada Magia

18h40 – Iemanjá – Conexão e Elementos – Joelma Andrade

Domingo (5 de junho)

12h00 – Segredos da Leitura das Mãos – Mago Ricardo Huggin

13h30 – Corpo Fechado – Proteja sua Energia Espiritual – Daniel Atalla

14h45 – A Magia dos Orixás – Mônica dos Anjos

16h30 – “Trago o Amor Próprio de Volta” – Verônica Alves – Houhou

17h40 – A Magia das Velas – Jéssica Paixão

18h40 – Ritual Desvendando deu Lado Sombra com a Energia dos Arcturianos – Tati Sebenello

(Programação de Vivências – Palco Nobre)

Sábado (04/06)

14h00 – Constelando o Amor – Marcela Rivera

15h20 – Orixás: As Sagradas Energias da Natureza – Espaço Cyda Godoy

16h30 – Ervas- Uso Ritualístico e Terapêutico – Samaia Cristais

17h45 – Limpeza Energética com Óleos Essenciais – Ana Beck

19h00 – Desvendando os Mistérios da Vida, Por que Nada Muda em Minha Vida? – André Belém

Domingo (05/06)

14h –Constelação Familiar – Solange Pereira

15h10 – Iemanjá e a Força Matriarcal – Espaço Cyda Godoy

16h30 – Benzimento Coletivo – Cris Meinberg

17h45 – Ritual Cigano para a Prosperidade – Cigano Renan

19h – Ritual para o Amor – Jessica Paixão

(Programação de Oficinas- Palco Nobre)

Sábado (04/06)

12h15 – Incensos Naturais – Larissa Cigana – Florescer de Mim

Domingo (05/06)

12h15 – Oficina Perfumaria Botânica – Denise Mazeto – Ananda Essencial

(Programação de Grupos de Danças)

Sábado (04/06)

12h00 – Homenagem a Iemanjá – Casa Estrelas Ciganas

12h10 – Danças com Cajon e Punhal – Casa Estrelas Ciganas

13h00– Homenagem à Iemanjá – Camilinha Ignácio

13h15 – Dança do Ventre – Clássico – Studio 180

13h25 – ATS – Raibow Tribe

13h40 – Dança do Ventre Fan Véu – Unitah Danças

13h55 – Dança Cigana – Caminhos do Sol

14h25 – Homenagem à Iemanjá – Karla Cristhie

14h40 – Fusão do Ventre – Rosana Hana

15h00 – Música ao Vivo – Titania

15h30 – Dança do Ventre – Shambalah Dance Company

15h50 – Dança do Ventre – Grupo Sahara

16h35 – Homenagem à Iemanjá – Concepción Oliveira e Andreia Amorim

16h45 – Dança do Cigana – Shambalah Dance Company

17h10 – Danças Cingana e do Ventre – Concepción Oliveira

17h35 – Danças Cingana e do Ventre – Grupo Bellys Gitanas

18h05 – Dança Cigana – Belly Divas

18h30 – Dança Cigana – Grupo Rosas e Punhais

19h05 – Danças do Cigana e do Ventre – Anellin Arte e Danças

19h20 – Dança do Ventre – Anellin Arte e Danças

19h35 – Dança Cigana – Anellin Arte e Danças

Domingo (05/06)

11h30 – Dança Cigana – Vivências Gitanas

11h40 – Dança Cigana – Lina Del Espanha e Casal Bottura

12h00 – Homenagem à Iemanjá – Cigana Madalena e sua filha Nayara

12h05 – Dança Cigana – Caravana Cigana Madalena

12h30 – Dança Afro Brasileira – Catimba Danças

12h50 – Homenagem à Iemanjá – Talita Cabral

13h05 – Tribal Americano – Shambalah Dance Company

13h30 – Homenagem à Iemanjá – Energic Dance

13h34 – Danças Afro e do Ventre – Energic Dance

14h00 – Run de Iemanjá – Espaço Cida Godoy

14h40 – Dança do Ventre – Jéssica Gottsfritz

15h00 – Música ao Vivo – Titania

15h35 – Homenagem à Iemanjá – Esmeralda Morais e a Caravana do Sol

16h00 – Apresentação de Músicas (vocalistas, coral, atabaques, caxixi e agogô) – Gêmeos de Oxum

17h00 – Dança Cigana – Lady Agatha

17h05 – Dança Cigana – Escola Lady Agatha

17h20 – Música ao vivo e dança – Lady Agatha e Pedro Profitti

17h30 – Oficina de Dança Cigana – Oficina Lady Agatha

18h00 – Homenagem à Iemanjá – Nadu

18h15 – Homenagem à Iemanjá – Natalia Espinosa

18h20 – Homenagem à Iemanjá – Amora Tribal

19h00 – Dança Cigana – Grupo Rosas e Punhais

19h30 – Fusão com Cigana – Estrela Andrade

19h45 – Dança do Ventre – Estúdio de Dança do Ventre Andreia Sampaio

Serviço

Mercado Místico – 9ª Edição

Quando: dias 4 e 5 de junho (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 20h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – Bela Vista – São Paulo (SP)

Entrada: gratuita

Transporte público: 300 metros da estação Brigadeiro do Metrô (Linha 2 -Verde) – dezenas de linhas de ônibus disponíveis no local

Estacionamento: várias opções pagas na região

Mais informações: www.mercadomistico.com.br | @mercadomistico | 11-3337-2825