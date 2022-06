Shopping Bonsucesso prepara oferta especial para comemorar a conexão entre as pessoas em parceria inédita com o Tinder

Buscando comemorar a conexão entre as pessoas de forma inovadora, o Shopping Bonsucesso preparou a oferta Deu Match, uma oportunidade imperdível para comemorar ao lado de quem o faz bem. A iniciativa é uma parceria inédita com o Tinder, o aplicativo mais popular do mundo para conhecer novas pessoas.

De 01 a 19 de junho, a cada R?250 em compras nas lojas participantes, mais R?20,00, o cliente leva para casa um kit pipoca exclusivo, que vem com almofada, um balde e 2 copos, além de um voucher Tinder Gold válido por 30 dias.

Essa versão especial paga do aplicativo traz benefícios adicionais, como curtidas ilimitadas, 5 “super likes” semanais, usabilidade do recurso “voltar” – para caso role aquele arrependimento ao arrastar um perfil para a esquerda – e, ainda, acesso ao Passaporte, que permite a conexão com pessoas de diversas partes do mundo.

Basta cadastrar as notas no aplicativo do Gen Shop e adquirir o brinde exclusivo, realizando o pagamento pelo app via PIX, cartão de crédito ou dinheiro, e retirar o item nos postos de trocas. Há um limite de 4 kits por CPF.

Para o grupo General Shopping & Outlets Brasil, é um grande privilégio ser a primeira empresa a fazer uma parceria com o aplicativo nestes moldes. “O Dia dos Namorados é uma data muito importante para os nossos empreendimentos, indo muito além da compra do presente, o público busca uma experiência, sendo um lugar em que podem comemorar o namoro, a amizade, a parceria a até conhecer outras pessoas. Aqui nós também damos o match”, explicou Thiago Braga, Head de Marketing da GSOB.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.