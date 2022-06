Guaratinguetá recebe Arraiá da Pururuca neste fim de semana

Guaratinguetá recebe a partir de sexta-feira (3) até domingo (5) o Arraiá da Pururuca, que acontece no

Recinto de Exposições, que fica no Internacional Park. O evento, que promete atrair diversas pessoas,

contará com opções espetaculares, entre gastronomia, shows musicais, brincadeiras juninas e a tradicional

quadrilha.

O Arraiá da Pururuca terá muitas opções de comidas juninas como cachorro-quente, pipoca, algodão doce,

milho e derivados, canjica, quentão, vinho quente, doces típicos, bolinho caipira de diversos sabores , entre

outros.

A festa contará com a participações de chefs renomados como Dindo, Leandro, Rose Furtado, Daniela

Alves, Marinês, Paulo Fumaça, Patrícia Sally e Nakad. Todos eles vão apresentar o melhor da gastronomia

distribuídos em inúmeros pratos que são considerados sucessos, entre os quais, pururuca, torresmo de

rolo, pirulito de torresmo, costela de chão, baião de dois, porco no rolete, arroz carreteiro, feijão tropeiro,

galinhada, hambúrguer na parrilla, lanche de pernil, frango com quiabo, entre outras delícias, como os

doces caseiros, bubble waffles e os deliciosos churros.

Para quem gosta de cerveja, serão seis cervejeiros e 50 rótulos da região de cervejas artesanais para

abrilhantar o fim de semana em Guaratinguetá e região.

Atrações

O arraiá ainda vai contar com atrações musicais ao vivo interpretadas por covers de artistas famosos como

Guns N’ Roses e também tributos a Marília Mendonça , Charlie Brown Jr, além das bandas 8 Segundos e

Giba Reis.

Para a tradicional quadrilha, que quiser participar deve preencher o formulário através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEfQCgpSg432t9MZBQV5E2EwKvMjzc5WlKOLfSjeGGj9of6g/viewform

SERVIÇO – ARRAIÁ DA PURURUCA EM GUARATINGUETA

Quando: Sexta (03/06), Sábado (04/06) e Domingo (05/06).

Horários: Sexta , sábado e domingo das 12h às 22h.

Onde: Recinto de Exposições (Av. da Exposição, 2 – Internacional Park / Guaratinguetá-SP)