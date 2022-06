Quermesse da paróquia São Pedro Apóstolo começa neste sábado na Vila Rosália

A tradicional quermesse da paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Rosália, começa neste sábado (4) e segue até o 12 de junho, sempre aos sábados e domingos a partir das 17h. Neste ano, o evento volta a ser presencial. A renda será revertida para a instalação de segurança contra incêndio e também para a realização de uma revisão nas instalações elétricas que a paróquia necessita.

Foto: Arquivo Pessoal

“Eu tenho percebido, na comunidade, um sentimento de gratidão muito grande com o retorno das atividades, sem contar a ansiedade também. Há três semanas nós começamos os preparativos, inclusive a montagem das barracas, que são feitas todas de madeira. As pessoas estão esperando ansiosamente os festejos daqui da paróquia São Pedro por se tratar de uma festa bem tradicional”, afirmou o padre Marcelo Dias.

Segundo o padre, o destaque da festa são as barracas que não ficam na rua, mas dentro do terreno da própria igreja. “O espaço é bem seguro, nós temos seguranças o tempo todo guardando os portões. A entrada é gratuita, mas não são aceitas e nem vendidas bebidas alcoólicas. Afinal, nossa festa é da família e para que todos possam participar com tranquilidade”, disse.

A 66ª quermesse da paróquia São Pedro Apóstolo oferece as seguintes barracas: alheira, bolinho de bacalhau, linguiça no pão, fogazza, milho, pastel, churrasco, pipoca, tempurá, pizza, batata frita, lanche de pernil, caldos, doces variados, bebidas (não alcoólicas), jogos infantis e muita diversão para toda a família. No palco, terão atrações com música ao vivo por conta do Téo dos 8 Baixos (dia 4), Xote de Praia (dia 5), Força Sempre (11) e a dupla Pedro e Bruno (dia 12).

A parte religiosa começará neste sábado (4), antes do início da festa, com a missa às 17h. No domingo (5), as missas da manhã acontecem normalmente às 07h, 09h e 11h. Depois, às 17h, a programação segue a mesma do dia anterior. Com isso, o planejamento para o próximo final de semana, dias 11 e 12 de junho, será igual ao deste. Nestes quatro dias, o padre Marcelo estará presente nas festividades da paróquia.

A paróquia São Pedro Apóstolo está localizada na rua São José, 137 – Vila Rosália e o telefone é (11) 2451-0157 ou WhatsApp 93441-4218.