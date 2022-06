Tenente-coronel Campos assume o comando do 15º BPM/M

O tenente-coronel Marco Antonio de Oliveira Shesterson Campos, de 47 anos, assumiu o comando do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M) de Guarulhos no último dia 24 de maio. Ele recebeu o HOJE para uma entrevista exclusiva nesta sexta-feira (3) e revelou que seu foco de trabalho na cidade está voltado ao policiamento preventivo com aplicação direta, através de análises técnicas de indicadores e com uma enorme gama de ferramentas que a Polícia Militar conta atualmente.

Ele ingressou na Polícia Militar em janeiro de 1993, completando 29 anos de instituição e desde então, sempre trabalhando na área operacional. “Eu trabalhei em Osasco, na região de Carapicuíba, depois fui para o interior do estado, na cidade de Assis. Após alguns anos, fui transferido para Marília. Atualmente tive a oportunidade de ser agraciado, pelo comando da PM, como novo comandante do 15º BPM/M e, para mim, é uma grande satisfação”, ressaltou.

Segundo Campos, a Polícia Militar tem ao seu dispor diversas ferramentas para sua aplicação efetiva de policiamento. “Além disso, eu sou uma pessoa muito adepta a participação da sociedade na resolução de problemas. Eu falo que o conselho de segurança é uma ferramenta importante, pois ele traz as informações da sociedade, o que ela está ansiando e o que quer da PM. Quanto aos indicadores, um outro ponto é a questão do anseio da sociedade. Afinal, eu posso estar aqui, desenvolvendo um excelente trabalho, mas a sensação da sociedade de segurança é aquilo que realmente me importa e às vezes ela não está tendo a mesma sensação”, expôs.

De acordo ele, o 15º BPM/M, em especial, é um batalhão em que os policiais realmente trabalham e tem um diferencial: a proximidade com a capital. “Antigamente, quando eu tinha reunião, tinha que viajar durante seis horas até o Centro de São Paulo. Hoje, com 20 minutos estou dentro do comando geral, dentro da cúpula da Polícia Militar. O militar que mora aqui em Guarulhos, tem a família dele na cidade também. Ele não precisa ter esse tipo de preocupação, ou seja, isso é um diferencial legal”, explicou o tenente.

Ele reforçou também a importância da ligação para o 190 e o registro do Boletim de Ocorrência, pois os números são importantes para o patrulhamento, fiscalização e para a localização dos criminosos, além do planejamento de segurança mensal da instituição.