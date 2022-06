Márcia Taschetti opina sobre o crescimento do PIB de Guarulhos

A convidada desta sexta-feira (3) do HOJE TV, apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a vereadora Márcia Taschetti (PP) que expôs sua opinião sobre o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Guarulhos ter crescido 18,98% entre 2016 e 2019, de acordo com levantamento divulgado pela Câmara Técnica de Pesquisas e Proposições, ligada à Câmara Municipal.

O PIB de Guarulhos, em 2019 (último dado disponível), era de R$ 65,1 bilhões, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2018 e 2019 o PIB de Guarulhos aumentou 6,26%, de R$ 61,3 bilhões para R$ 65,1 bilhões, porcentagem bem superior ao crescimento do PIB do Brasil no período, de 1,14%, e do Estado de São Paulo (1,6%).

“Ou seja, está aumentando o PIB e estão pegando dinheiro emprestado. Está na contramão. Não bate o que se fala com o que se tem. O discurso não fecha”, disse a vereadora.

O aumento é superior ao de cidades como Campinas (11,1%) e Osasco (7,92%), que foram utilizadas na comparação por apresentarem um porte econômico semelhante ao de Guarulhos.

