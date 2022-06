Forças policiais realizam operação integrada com 90 agentes na cidade

As forças policiais da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, da Polícia Militar e da Polícia Civil promoveram uma operação integrada de combate aos crimes patrimoniais na terça-feira (14), com 90 agentes distribuídos estrategicamente em pontos distintos das regiões do Centro, Vila Galvão, Bonsucesso e Pimentas. Ao todo, foram averiguados os dados e documentações de 193 pessoas e 162 veículos.

Uma pessoa foi conduzida ao 4º Distrito Policial por posse de um celular com restrição e registro de roubo no sistema. A autoridade de plantão na delegacia lavrou um boletim de ocorrência por receptação, já que o proprietário do aparelho não reconheceu a pessoa como o autor do delito.

Além disso, nove veículos foram recolhidos ao pátio por estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a liberação será feita apenas após o proprietário apresentar os documentos regularizados e realizar pagamentos de taxas do guincho e do custo da estadia na garagem.

Desde fevereiro as forças de segurança atuantes em Guarulhos desenvolvem operações integradas com estratégias para prevenir crimes patrimoniais, identificar produtos de furto e roubo e combater quadrilhas que aplicam golpes por meio da modalidade de pagamento pix. Nesse período o trabalho em conjunto já prendeu 52 pessoas em flagrante.