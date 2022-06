Festival internacional celebra a relação de São Paulo com o café

Nenhum produto é tão identificado a São Paulo quanto o café. Ao ganhar o mundo, o grão transformado em bebida ajudou a moldar a cidade e diversas regiões do estado. À parte da história e força econômica, o cafezinho, expresso, coado, canelinha, macchiato, carioca, puro, adoçado ou diversas outras combinações consumidas todos os dias mostram que a bebida caiu no gosto popular.

Para celebrar essa convivência e apresentar o que há de mais exclusivo no preparo e consumo, de 24 a 26 de junho, no prédio da Fundação Bienal, Parque Ibirapuera, acontecerá o São Paulo Coffee Festival.

São diversas opções de interação, como o The Lab, para bate-papo com profissionais; The Kitchen, para aulas com chefs e confeiteiros renomados; Latte Art Live, quando será possível aprender a desenhar no leite, e uma serie de oficinas temáticas, como torrefação, e degustações guiadas que traduzem em palavras os sabores e aromas únicos.

“O café é parte da cultura paulistana, paulista e nacional. Está no dia-dia das pessoas, nas reuniões de negócios e nos encontros casuais. Nada mais justo que São Paulo se junte a outras metrópoles mundiais, como Nova York, Londres e Amsterdan na realização desse evento inédito”, diz Rodolfo Marinho, secretário municipal de Turismo. A cidade está apoiando a realização do festival.

Para Caio Fontes, organizador do São Paulo Coffee Festival, a capital é repleta de ótimos profissionais e cafeterias de ponta. “O consumidor vai ter a alegria de conhecer tudo isso e levar para casa experiências inesquecíveis. A ideia é que todos se sintam em uma grande cafeteria e desfrutem o melhor que esse universo pode proporcionar”.

Roteiro – Depois do São Paulo Coffee Festival, os interessados poderão conferir as diversas cafeterias da cidade. Para facilitar a escolha e localização, a Secretaria Municipal e a São Paulo Turismo lançaram duas publicações que têm a bebida como astro principal.

O primeiro é o roteiro temático “O Café e a história da cidade”. Mescla o desenvolvimento da metrópole por meio da apresentação de prédios e locais famosos. São quase cem opções pelo centro, Bom Retiro e Luz, Higienópolis e Santa Cecília, Vila Madalena e Pinheiros, av. Paulista e Jardins, Brooklin, Vila Mariana e Moema. Para ver o roteiro, clique aqui.

O segundo é o Acontece, que além do São Paulo Coffee Festival apresenta diversas outras opções, da Festa de São Vito às Juninas, do Balé da Cidade à exposição Cem Anos Modernos.

De 24 e 26 de junho, na Bienal do Parque Ibirapuera. Degustações ilimitadas de cafés, gastronomia, coquetéis, música e arte em uma programação voltada, principalmente, para os apaixonados pela bebida. A venda de ingressos (a partir de R$ 50) e outras informações podem ser conferidas no site: www.saopaulocoffeefestival.com.br.