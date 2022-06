Vereador implanta projeto Academia na Praça 60+ em 20 espaços de Guarulhos

O programa Academia na Praça 60+, de autoria do vereador Lamé (MDB), com objetivo de implantar atividades físicas voltadas à saúde, qualidade de vida e integração social, com aulas gratuitas com profissionais habilitados em exercícios para idosos, atende hoje 20 praças e espaços públicos de Guarulhos.

“Esse projeto está presente em toda a cidade para atender principalmente os idosos. É uma ação de saúde pública, porque a partir do momento que você se exercita dá vitalidade ao corpo e, além disso, é uma forma de convivência entre os moradores”, diz o parlamentar.

Lamé foi também responsável pela criação do projeto que institui o Programa Cata-Treco em Guarulhos, em conjunto com o ex-vereador Serjão Inovação (PSD), com objetivo de coletar e remover objetos e materiais inservíveis que são deixados nas vias públicas, córregos e vielas da cidade.

Já com o IPTU Verde, também criação do parlamentar, os guarulhenses passam a conseguir 5% de desconto no valor do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbano (IPTU) plantando uma muda de árvore em frente a sua residência ou tornando a calçada acessível para pessoas com deficiência física e idosos. Além do PL que dispões sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes com a frase “Desrespeitar, negligenciar ou prejudicar idosos é crime” em ônibus, repartições públicas municipais, postos e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), centrais de fácil, CEUS, bancos e hospitais. Atuando em seu quarto mandado, ele foi secretário de Trabalho em 2015. Já em 2017 foi assumiu a recém-criada Secretaria de Direitos Humanos.

Outra criação foi o espaço voltado para pessoas com idade superior a 60 anos que necessitem de cuidados, intitulado Centro Dia para Idosos. Com o programa, os idosos recebem cuidado durante o dia e voltam para suas casas a noite, mantendo vínculos sociais e com familiares de primeiro e segundo grau, voltado principalmente para pessoas cujas famílias não possuem condições de cuidar durante o dia.

O parlamentar atua frente a pavimentação de ruas, com o Projeto “Mãos à Obra”, ao lazer e ao esporte, iluminação pública, além de ações comunitárias. Foi responsável pela criação do Centro de Referência em Direitos Humanos, com a implantação do Centro de Integração de Cidadania (CIC), no Pimentas, equipamento que garante os direitos da população que vive na região, orientando-as sobre diversos serviços já desenvolvidos no município.

Formado em Comunicação Social, Lamé é jornalista e atua em defesa da cidadania, justiça social, meio ambiente e direitos da pessoa idosa. Começou na política em 1978, em pleno regime militar, quando participou ativamente pela redemocratização do Brasil. Como jornalista, cobriu os principais comícios pela Direitas Já. Com uma série de reportagens denunciando a existência do Campo de Concentração de Ansar, no sul do Líbano, onde milhares de pessoas eram confinadas e torturadas, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo em 1982.