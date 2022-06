Prefeitura apreende veículo com R$ 17 mil em débitos no Centro

Em operação realizada nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos com o apoio da Central de Inteligência Integrada da pasta e da GCM, um automóvel Mercedes-Benz GLA 200 com cerca de R$ 17 mil em débitos atrasados, entre multas e tributos, foi apreendido e levado ao pátio da Prefeitura localizado no bairro Várzea do Palácio. O veículo estava estacionado em vaga de idoso sem cartão de identificação, na altura do número 1.800 da avenida Salgado Filho, Centro.

Trata-se do segundo automóvel em situação irregular apreendido nesta semana na cidade. Na segunda-feira (20) um Volkswagen Fox com licenciamento em atraso desde 2013 e mais de R$ 20 mil em débitos também foi levado ao pátio municipal. O veículo estava estacionado irregularmente na rua Carlos Ferreira Endres, Vila Itapegica.

Para reaver os automóveis os proprietários devem quitar seus respectivos débitos, aos quais serão acrescentadas a taxa de guinchamento e as diárias no pátio da Prefeitura. O objetivo da fiscalização é retirar motoristas infratores de circulação e assim reduzir o número de acidentes e óbitos no trânsito de Guarulhos.