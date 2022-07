Inscrições para a Meia Maratona Internacional de Guarulhos vão até 11 de julho

No próximo dia 17 de julho acontece a 1º Meia Maratona Internacional de Guarulhos, prova que reúne destaques de todo o Brasil e também do exterior, com largada e chegada no Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini, s/nº. O evento é organizado pela Yescom com o apoio da Prefeitura de Guarulhos e tem inscrições abertas até o dia 11 de julho pelo site www.yescom.com.br.

Além dos 21 km da meia maratona, a programação inclui disputas de 10 km e 5 km, além das categorias cadeirantes e atletas com deficiência. “Guarulhos sempre foi palco de grandes corridas e promoveu atletas talentosos. Tenho certeza de que a meia maratona será mais um marco para a história esportiva do município”, comentou Ronaldo Fratello, secretário de Esporte e Lazer.

A entrega do kit de participação e do chip de cortesia será realizada no dia 15 de julho, das 10h30 às 20h30, e no dia 16, das 10h30 às 17h30, no Parque Shopping Maia (avenida Bartolomeu de Carlos, 230, Jardim Flor da Montanha). Informações sobre valores e a forma de pagamento podem ser obtidas no site da Yescom.