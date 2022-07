Trabalhadores do transporte público fecham acordo salarial e obtêm 13% de reajuste

A categoria dos trabalhadores do transporte público de Guarulhos fechou acordo com as empresas do setor para reajuste de 13% nos salários e no vale-refeição e ainda abono de R$ 1.200.

A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta sexta-feira (01°), com mais de 600 trabalhadores na sede do Sincoverg (Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários no Transporte de Passageiros, Urbano, Suburbano, Metropolitano, Intermunicipal e de Cargas Próprias de Guarulhos e Arujá em São Paulo).

A campanha salarial deste ano teve início com uma negociação muito difícil com os patrões, que se recusavam a repassar minimamente as perdas nos salários sofridas pela categoria. Os trabalhadores ameaçaram entrar em greve, caso não tivessem atendidas suas reivindicações de reajuste frente ao alto índice inflacionário no país e contínua aumento do custo de vida que afeta principalmente os trabalhadores.