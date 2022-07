Guarulhense se apresenta no Canta Comigo Teen deste domingo

O guarulhense Pedro Montes, de 13 anos, é um dos participantes selecionados para se apresentar no programa Canta Comigo Teen, que estreia neste domingo (03), às 18h, na Record TV.

Cantando desde os três anos de idade, Montes entrou para a aula de canto em junho de 2021 e pouco tempo depois, arriscou se inscrever no programa televisivo, selecionado já na primeira tentativa. Samira Syuffi Montes, mãe do menino, conta que incentivou a inscrição por acompanhar programas musicais na televisão. “Eu sempre falei pra ele ‘vamos fazer sua inscrição, você é bom, você canta bem’ e com isso começou a crescer essa ideia na cabeça dele, até que resolvemos mandar a inscrição para participar e tudo deu certo”, disse a advogada.

Pedro começou a se dedicar a música por volta dos seis anos de idade, com o incentivo da mãe, mas as aulas vieram em 2021, com 12 anos e com a inscrição no programa, toda a dedicação foi ainda mais intensificada. O participante conta que apesar de se sentir confiante e acreditar em seu potencial, foi tomado pelo nervosismo ao descobrir que participaria da nova edição. “Eu fiquei muito nervoso e com medo, mas ao mesmo tempo fiquei bem animado e ansioso”, conta.

Com o dia da estreia se aproximando, o cantor espera ser bem recebido pelo público e conta sobre a sua ansiedade e expectativa. “Eu estou ansioso, animado e feliz. Estou contente por saber que agora várias pessoas conhecidas e desconhecidas passarão a me assistir, isso é muito gratificante”, diz. “Espero que a minha participação seja positiva e que eu agrade o público”, conclui.

Para o futuro, ele planeja seguir e crescer na carreira musical, mas demonstra também um interesse em ingressar no mundo da moda. “A música está na vida das pessoas e poder passar isso através do meu canto é muito satisfatório, fico grato por tudo que já está acontecendo”, diz. Pedro pode ser acompanhado pelo Instagram (@pedromontes.oficial).

O programa

O Canta Comigo Teen é dividido em episódios, sendo transmitido um por semana. Montes é um dos escolhidos para o primeiro dia, já neste domingo, a partir das 18h. Caso seja classificado, se apresenta novamente nas próximas fases, sem data prévia.

O programa é composto por 100 jurados e a cada episódio 10 crianças se apresentam. A criança que levantar o maior número de jurados ao cantar, passa diretamente para a semifinal, enquanto as que levantam menos, fica em segundo ou terceiro lugar, que se enfrentam em um duelo de vozes para decidir a segunda posição da semifinal. Cada jurado em pé equivale a um ponto feito.