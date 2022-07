Zoológico de Guarulhos lança enquete para escolher nome de filhote de mico-leão-preto

A equipe do Zoológico de Guarulhos lançou nesta terça-feira (5), nas páginas do parque no Instagram (@zooguarulhos) e no Facebook (zoologico.guarulhos), uma enquete para a escolha do nome do filhote de mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus). As opções são Jobim, Cazuza e Caetano. A votação será encerrada na próxima segunda-feira (11).

Com pouco mais de cinco meses de vida, o bebê, cria do casal Ivete e Simonal, já pesa cerca de 360 gramas. “Esperamos alguns meses para pesar e verificar o sexo para não atrapalhar os cuidados parentais”, afirma Fernanda Magalhães, diretora do zoológico.

O mais novo morador do zoo pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30). O recinto da família de mico-leão-preto fica na alameda principal do parque, localizado na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. A entrada é gratuita.