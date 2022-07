Bituca de cigarro pode provocar incêndio de grandes proporções nas rodovias

Os focos de incêndio na vegetação próximo às rodovias são um desafio nesta época do ano, em função do tempo seco e do longo período de estiagem, que deixam o mato propício para o alastramento do fogo. Incêndios atrapalham o tráfego e a fumaça dificulta a visibilidade dos motoristas, o que afeta diretamente a segurança viária.

Por esta razão, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias ligadas ao Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo reforçam as ações para alertar os motoristas e usuários dos perigos de se jogar bituca de cigarro pela janela do veículo.

Em toda a malha são veiculadas mensagens nos painéis de mensagens variáveis (PMVs), para conscientização dos usuários das rodovias.

Por meio de seus canais de comunicação, as concessionárias também publicam mensagens de alerta aos motoristas e usuários sobre os cuidados a serem tomados durante este período de estiagem, quando o mato está seco e propaga mais facilmente o fogo.

De janeiro a junho deste ano, foram atendidas nas rodovias concedidas 2.380 ocorrências de incêndio na mata, de acordo com dados do Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp. Em relação ao ano passado, houve redução de cerca de 20%, considerando o mesmo período: no primeiro semestre de 2021 foram 2.998 casos. Em casos de incêndio, o Corpo de Bombeiros é acionado e uma viatura de inspeção da concessionária dá toda orientação aos motoristas, para que a segurança viária seja mantida.

“A agência reguladora trabalha diuturnamente em parceria com as concessionárias para garantir as boas condições de segurança dos usuários e preservar o meio ambiente”, explicou Milton Persoli, Diretor-geral da Artesp.

Além disso, os serviços de poda, limpeza de detritos, manutenção de aceiros e roçadas são realizados regularmente nas vias e faixas de domínio, ações estas que colaboram para a diminuição das queimadas.

É importante lembrar que as causas das ocorrências são sempre investigadas pelos órgãos competentes.

Dicas de segurança

Ao se deparar com um incêndio florestal ou situação de queimada na rodovia, o condutor deve avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199), e também pode ligar para o número 0800 da concessionária responsável pela rodovia. Ao informar a ocorrência, citar detalhes, como a exata localização do foco de incêndio, auxiliando as equipes de socorro a chegar ao local a tempo para conter as chamas. Além disso, ao cruzar áreas com visibilidade prejudicada, é importante que o motorista adote medidas de segurança, tais como:

– Fechar os vidros do veículo;

– Trafegar com farol baixo aceso;

– Não se aproximar da ocorrência;

– Não parar na faixa de rolamento;

– Manter distância segura do veículo da frente;

– Não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.