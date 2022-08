Guarulhos recebe Festival do Morango neste mês de agosto

Torta de morango com chantilly, brigadeiro com morango, fruta com chantilly, espetos, merengues, caixas de fruta, brigadeiro, baba de moça e muitas delícias. Essas variedades fazem parte do Festival do Morango, que acontece até 28 de agosto, às sextas, sábados e domingos, na entrada principal do Internacional Shopping, em Guarulhos. A entrada é gratuita.

Durante quatro finais de semana, o shopping irá reunir opções de sobremesas deliciosas e fresquinhas para consumir e também levar para casa. O evento acontece quando o morango tem seu ápice sazonal.

“Com o início da safra do morango e aproveitando o clima de inverno, o nosso shopping oferece uma programação especial para toda a família a partir do primeiro final de semana de agosto. Pensamos sempre em trazer diferentes formas de entretenimento para o público, enaltecendo experiências que agreguem a interação com o cliente”, afirma Bruna Marcon, gerente de marketing do Internacional Shopping.

Para saber mais sobre o festival e sobre o shopping, basta acessar o site www.internacionalshopping.com ou as redes sociais do shopping. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

SERVIÇO :

“Festival do Morango no Inter”

Período: De 06 a 28 de agosto, às sextas, sábados e domingos.

Horário: Das 15h às 22h.

Local: Entrada Principal do Internacional Shopping, próximo à Smart Fit.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

A entrada no evento é gratuita.