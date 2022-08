Adamastor recebe peça ‘Encanto Família Madrigal’

A tempos o mundo não desfrutava de uma aventura tão envolvente e encantadora, ainda mais se tratando de uma história de ação com uma família inteira, a Família Madrigal que mora no meio de Montanhas na Colômbia e ainda contam com poderes especiais.

Nesta família cada membro tem um dom, super força, o dom de curar com alimentos, o dom de se comunicar com os animais, o dom de fazer aparecer todos os tipos de flores, o dom de ouvir à distância, o dom de se transformar em outras pessoas, o dom de controlar o tempo e o dom de prever o futuro, mas Mirabel aparentemente é a única que nasceu sem um dom, mas quando ficam em perigo sua Família e a Cazita como chamam a casa onde moram e que é a fonte do poder, é Mirabel que se torna a chave que vai salvar a todos.

O sucesso Encanto surgiu e como era de se esperar dezenas de CIAS e Produtoras Teatrais montaram suas versões deste incrível fenômeno do cinema.

Depois das telas Encanto levou a Família Madrigal com seus dons especiais, para os palcos encantando ainda mais e agora ao vivo crianças e adultos de todas as idades no mundo inteiro.

A Vibrarte Produções e o Espaço Cultural L’amore é arte apresentam a sua versão deste Encanto de Espetáculo.

Com vocês o nosso, o seu Encanto Família Madrigal Superprodução.

06 de agosto| Sábado sessão extra às 15h00 | Duração: 70 min

Teatro Adamastor – Av. Monteiro Lobato 734 – Macedo, Guaruhos

Ingressos Preços

R$ 70 – inteira comprando no dia

R$ 60 – inteira promocional comprando até um dia antes

R$ 35 – meia entrada de direito

Ingressos a venda no site: www.bilheteriaexpress.com.br

Ponto de vendas:

Loja Belly Bamboo moda infantil – R. Sete de Setembro, 339 – centro, Guarulhos.

Ótica e Fábrica Stella Maris – Rua Cavadas, 236.

Para mais Informações: WhatsApp – (11) 9 7826 6083