GCM prende dois homens por furto em loja no Jardim Bom Clima

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens na manhã deste domingo (7) após flagrarem o momento em que furtavam um estabelecimento na rua João Bernardo de Medeiros, no Jardim Bom Clima. A viatura patrulhava a região quando os agentes depararam com um dos indivíduos fora da loja, ao lado da porta de aço que dá entrada ao local, que estava arrombada. O outro acusado estava dentro do comércio e preparava-se para fugir com equipamentos eletrônicos e caixas de alimentos.

Os acusados invadiram o local pelo teto durante a madrugada, vandalizaram a loja e separaram uma série de objetos para o furto: duas impressoras, um monitor, dois computadores, um celular, 40 kg de frango, 30 kg de massa de pastel, 20 caixas de ovos de codorna e 15 kg de massa.

Os homens foram apresentados à autoridade de plantão no 1º Distrito Policial, onde ficaram detidos e responderão pelo caso.