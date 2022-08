Pingo D’Água: peça infantil será apresentada em Guarulhos com entrada gratuita

O espetáculo de artes cênicas ‘Pingo D’Água’ chega em Guarulhos para inspirar as crianças a preservarem a água, com patrocínio da empresa Patrus Transportes e apoio da Incentivar, além do ProAC. Na próxima segunda-feira (15), às 10h, 14h e 16h, a peça infantil será apresentada com entrada gratuita no CEU Ponte Alta, que fica na rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta.

Com a história de uma gota de água chamada Pingo, que precisará enfrentar Madame Polú e seu mordomo Sr. Sujeirinha para salvar as águas de um rio e a vida da floresta que o cerca, a peça traz para o universo infantil um assunto atual e de extrema importância no cotidiano: a preservação e uso responsável da água.

De uma forma poética e muito divertida, o espetáculo explica para as crianças como a água, este recurso natural tão precioso e indispensável à vida no planeta Terra, possui um enorme valor económico, ambiental e social, fundamental à sobrevivência humana e dos ecossistemas no nosso planeta.

O projeto é patrocinado pela Patrus Transportes, empresa presente em diversas regiões do Brasil, que comenta a importância de ações como essa. “Buscamos minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para um mundo mais justo e inclusivo através de nossas ações sociais”, afirmou.

SERVIÇO: Espetáculo Pingo D’Água

Sinopse: Pingo estava muito feliz. Depois de ter evaporado e virado nuvem, ele agora iria chover e voltar para sua casa, o rio. Mas durante esse caminho de retorno, esse pingo d’água acaba se deparando com um cenário triste, onde as florestas secas já não conseguem segurar os ninhos dos pássaros e nem dar frutos para servir de alimento, e as águas sujas adoecem os peixes. Tudo porque Madame Polú e seu mordomo Sr. Sujeirinha se apossaram das águas dos rios. Pingo precisará recrutar um exército de pinguinhos para tentar salvar esse rio. Será que as crianças da plateia poderão ajudar?

Duração: 45 minutos

Classificação Livre

Grátis

Quando: 15 de agosto

Horário: 10h, 14h e 16h

Onde: CEU Ponte Alta

Endereço: rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta