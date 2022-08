Programa Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado

Neste sábado (13) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Acácio, Soberana, Pimentas e Parque Alvorada estarão abertas das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora. As unidades realizarão serviços previamente agendados, como consultas médicas e exames de Papanicolau, e os de demanda espontânea, como vacinação.

Nesta semana teve início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças entre 12 meses a menores de cinco anos e de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação dos menores de 15 anos. Com isso, pais e responsáveis podem aproveitar para levá-los até uma das unidades abertas para se vacinar, basta apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação.

As vacinas à disposição são hepatites A e B, penta (dtp/hib/hep b), pneumocócica 10 valente VIP (vacina inativada contra a poliomielite), VRH (vacina contra o rotavírus humano), meningocócica c (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela), DTP (tríplice bacteriana), varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Para os adolescentes estão disponíveis os imunobiológicos, de acordo com a faixa etária, HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o Ministério da Saúde, embora a campanha coincida com a realização da vacinação contra a covid-19, as vacinas poderão ser administradas simultaneamente ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário estadual de vacinação, na população de cinco anos de idade, exceto nos indígenas, que já podem receber a primeira dose contra o novo coronavírus a partir dos três anos de idade.

Além da vacinação das campanhas em andamento, as UBS abertas pelo programa Saúde Agora também realizarão os demais serviços, como a imunização contra a influenza (gripe), testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, além das condicionalidades do programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

Serviço

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada