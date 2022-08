Em visita a Guarulhos, o candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), destacou a importância dos votos da população guarulhense para a decisão das eleições deste ano, enfatizando o poder de eleger os candidatos do partido ainda no primeiro turno. “Agora nós temos a chance de recolocar o Brasil no rumo certo. Eleger o Lula é tirar o país da beira do abismo que o Bolsonaro representa”, disse.

Haddad discursou, ainda, sobre a importância da união entre partidos para as eleições. “O Lula se tornou, entre 2002 e 2010, o maior presidente da história desse país e em nome disso que nós nos unimos, mais uma vez, para lutar pelo Brasil. O Juliano Medeiros (Psol), o Marcio França (PSB), a Marina Silva (Rede), Roberto Tripoli (PV), Orlando Silva (PCdoB) e eu, colocamos nossas pequenas diferenças e até algumas grandes, em suspenso para lutar pela soberania desse país, pela liberdade de todos nós e pelo desatino que é ter o Bolsonaro ocupando a presidência da República”, diz.

O evento ocorreu nesta quinta-feira (11), no Nosso Clube Vila Galvão e contou com a presença do candidato ao Senado, Marcio França; a presidente do diretório do PT em Guarulhos, Silvana Kaproski, além de vereadores da cidade, apoiadores e aliados.

Essa é a segunda visita feita pelo candidato à cidade. Na primeira ocasião, Haddad encontrou com lideranças e movimentos sociais, visitou os institutos Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo e o da Mulher, encerrando com uma coletiva de imprensa no Sindicato dos Aeroviários.