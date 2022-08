Urnas: ‘Eu não confio em nada que seja eletrônico’

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta sexta-feira (12) contou com a participação de Demóstenes Lopes Cordeiro, advogado que afirmou não confiar na segurança das urnas eletrônicas. “Eu não confio em nada que seja eletrônico, mesmo porque hackers já desviaram até satélite da Nasa”, disse.

Reconhecido no mundo inteiro e considerado referência de segurança, o sistema eletrônico de votação brasileiro foi um divisor de águas na política do país. A discussão foi iniciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que acusa o modelo de não ser confiável e alega que houve fraudes na votação de 2018. “Os próprios bancos gastam milhões para melhorar sistematicamente seu controle com relação a internet, que sempre é possível haver uma modificação”, explicou Cordeiro.

Segundo o advogado, os atuais movimentos que acontecem contra Bolsonaro são pessoais, pois o presidente sempre se colocou de maneira democrática dentro das quatro linhas. “Ocorre que essas forças adversárias, com apoio muito forte da esquerda, vêm atacando sistematicamente o presidente. Todos são a favor da democracia, o que Bolsonaro sempre defende é o aperfeiçoamento do sistema das urnas eletrônicas”, completou.

Cordeiro afirmou que nos Estados Unidos o próprio fabricante das urnas eletrônicas não as produzirá mais sem o sistema no qual é possível ter uma auditoria. “Para que se possa conferir com aquela papeleta que fica presa internamente nas urnas, a partir de cada voto e depois, se for o caso, poder realmente conferir se os votos feitos eletronicamente correspondem aos que foram impressos. Então, tem como existir o aperfeiçoamento do sistema eleitoral”, finalizou ele.