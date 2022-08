Bota casaco, tira casaco: temperaturas vão dos 8ºC aos 25ºC no fim de semana

Por causa da passagem do ciclone extratropical em cidades do sul e sudeste do Brasil, as baixas temperaturas devem continuar durante o fim de semana em Guarulhos. Nos próximos dias, o frio intenso deve permanecer e o sol deve retornar, conforme as previsões do Climatempo.

Sendo assim, a expectativa é de que a sensação de frio diminua. As madrugadas, por sua vez, devem continuar geladas. Não há previsão de chuva significativa neste fim de semana. De forma geral, haverá grande amplitude térmica no estado de São Paulo.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (13): Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 25ºC e mínima de 8ºC.

Domingo (14): Dia inteiro de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26ºC e mínima de 11ºC.