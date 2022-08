Feira de Flores de Arujá começa neste final de semana com exposição, venda de flores e praça de alimentação

Começa neste final de semana, dias 20 e 21, a Expo Aflord, a tradicional feira de flores de Arujá promovida pelos produtores de da Região da Via Dutra. Em sua 29ª edição, o evento faz parte do calendário dos apreciadores de flores a devido quantidade de espécies que ficam em exposição e à venda por preços bem acessíveis. O evento acontecerá das 8h às 18 horas e prosseguirá nos dias 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro, na cidade de Arujá, na Av. PL do Brasil, Km 4,5 – Jaguari.

Flores dão vida ao Tanabata Matsuri, folclore romântico japonês

Uma das grandes surpresas deste ano é o Pavilhão de Exposição que vai mostrar aos visitantes um dos folclores românticos mais bonitos do Japão, o Tanabata Matsuri. E tudo isso, através das flores. Vasos e plantas irão compor o cenário que irá representar os principais trechos desse amor celestial marcado por uma dolorosa separação. Reza a lenda que uma princesa chamada Orihime, filha de Tentei (um ser celestial) se apaixonou por um jovem rapaz pastor de gado Hikoboshi e dedicaram-se ao romance, deixando de lado as tarefas e obrigações diárias. Pela falta de responsabilidade de ambos, o pai de Orihime, que era o senhor Celestial, decidiu separá-los, fazendo-os morar em lados opostos da Via láctea, permitindo que o casal se encontrasse uma vez por ano. Porém, nesse dia, o casal teria que atender todos os pedidos vindos da Terra, que são pendurados em filipetas de papel em uma árvore e depois incineradas para que a fumaça leve os pedidos para o universo. Na mitologia japonesa, o casal é representado pelas estrelas Vega (Orihime) e Altair (Kengyu), que ganham vida no pavilhão por meio das flores. Outros trechos desta lenda também estarão representados com vasos e plantas ornamentais. Para a decoração, foram usados cerca de três mil vasos de flores, com mais de mil orquídeas, de diversos tipos, formatos.

Ainda no Pavilhão de Exposição o visitante poderá conferir um jardim vertical, com o nome da festa escrito com vasos de plantas. Só nesse espaço foram usadas cerca de 4 mil unidades.

Novidade no Brasil: visitantes poderão conferir duas espécies novas de flores

Os apreciadores de flores terão uma novidade extra na 29ª Expo Aflord: poderão conferir uma nova variedade de Cymbidium, chamada Black Shower. Esta orquídea é o resultado de uma parceria com um laboratório japonês, responsável pela produção das mudas, e está sendo cultivada há três anos no Brasil por produtores associados da Aflord. É uma orquídea pendente, com flores com predominância na cor preta, por isso, o nome, que iniciou a floração no mês de agosto. Além de estar à mostra no Pavilhão de Exposição, também estará disponível para a venda por um preço bem acessível.

Outra novidade é a espécie Pata de Canguru (Anigozanthos flavidus), uma planta de jardim recém-lançada, originária da Austrália, e que também estará em exposição e à venda na Expo Aflord. A espécie, que o emblema floral do país, está conquistando os brasileiros pela sua beleza.

Flores da exposição por preço de produtor

A maior parte das flores em exposição, incluindo essas novidades, poderá ser adquirida no Pavilhão de Vendas por preços bem acessíveis, com vasos a partir de R$ 2,50. São mais de 10 mil itens disponíveis no setor de vendas, entre flores, plantas, insumos e vasos.

Shows e atrações no palco

Outras manifestações culturais e artísticas japonesas também prometem encantar os visitantes, como os shows de taiko (tambor japonês) e danças típicas japonesas. Outros estilos de música e cultura deixam a programação da 29ª Expo Aflord bem eclética, como dança do ventre, dança russa, country. Uma das atrações deste ano é um show de mágica. A programação completa pode ser conferida no site do evento: http://www.aflord.com.br/programacao.

Praça de Alimentação

Quem for à Expo Aflord também pode saborear diversos pratos da culinária japonesa, massas e o tradicional arroz e feijão no estilo mineirinho em uma das diversas barracas instaladas na Praça de Alimentação. Tem diversas opções gastronômicas, como refeições, porções, lanches e sobremesas. São mais de 20 boxes e sete food trucks.

Mini-shopping

A feira ainda tem estandes com produtos eletrônicos, vestuário, itens domésticos e de uso em geral à venda. São 89 estandes com itens diversos para compras.

Área Kids

Enquanto os adultos compram as flores, as crianças podem se divertir na área Kids, com serviço de monitoria em alguns brinquedos.

Ingressos e Estacionamento

Os ingressos para a 29ª Expo Aflord podem ser adquiridos antecipadamente pelos links:

SYMPLA: https://www.sympla.com.br/evento/29-expo-aflord-2022-aruja/1565258

APPTICKET: https://appticket.com.br/expo-aflord-2022

Ingresso Bilheteria: R$ 40 inteira/ R$ 20 meia

Estacionamento: R$ 25,00

Serviço:

A 29ª Expo Aflord acontece em 3 finais de semana, nos dias 20, 21, 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro. Horário: das 8h às 18 horas.

Endereço: Parque Aflord Arujá: Av. PL. do Brasil, Km 4,5 – Jaguari, Arujá/SP.

Informações: (11) 4655.3006 e (11) 4655.422