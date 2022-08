GCM de Guarulhos moderniza a frota com 20 novas viaturas

A Prefeitura de Guarulhos recebeu 20 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal (GCM) nesta quinta-feira (18) em solenidade no Paço Municipal. O prefeito Guti entregou aos agentes as chaves de dez Renault Duster e dez Chevrolet Spin zero quilômetro, o que representa uma renovação de quase metade da frota de veículos quatro rodas utilizados pela equipe, que atua em cerca de 12 mil rondas por mês, entre patrulhamentos preventivos e operações integradas.

Ao todo, a GCM conta com 55 viaturas, sendo 42 veículos quatro rodas, dez motocicletas e três ônibus. “Temos orgulho em proporcionar estrutura e bons equipamentos para que nossos guardas trabalhem com ainda mais qualidade em prol do bem-estar do cidadão. Afinal, vontade não falta para esse time. Tenho de parabenizar o carinho e o forte espírito de equipe com que se mobilizam diariamente nas ruas. É isso que tem feito os índices de criminalidade diminuírem cada vez mais e nossa Guarulhos avançar”, enalteceu Guti.

Segundo o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, os investimentos da atual gestão em equipamentos e treinamentos colocam a GCM de Guarulhos em destaque como uma das equipes mais equipadas, preparadas e modernas do país. Com a renovação, será reforçada a proteção dos patrimônios públicos, em especial de escolas, unidades de saúde e parques, além de contribuir com os patrulhamentos especializados com cães policiais, operações táticas e de fiscalização de medidas protetivas por violência doméstica.

As viaturas foram adquiridas por meio de locação, em substituição ao antigo contrato. Além de aumentar o número de carros locados, que antes eram 18, o contrato também disponibilizou dois veículos reservas. A locadora será responsável por toda a manutenção, incluindo cobertura contra acidentes de trânsito e de custos para terceiros, e por outra renovação da frota em três anos, após uma avaliação mecânica.