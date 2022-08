Mulher tenta entrar em presídio de Guarulhos com drogas na vagina

A companheira de um recluso do Centro de Detenção Provisória (CDP) – ASP Giovani Martins Rodrigues de Guarulhos, foi flagrada tentando burlar a segurança do estabelecimento penal com ilícitos escondidos em sua genitália no último sábado (20).

O invólucro com materiais análogos à maconha e ao LSD, além de papéis com extratos de movimentações bancárias, foi observado durante procedimento de revista realizado no escâner corporal nas visitantes.

Ao ser questionada, a mulher negou estar com objetos estranhos em seu corpo, mas após conversar com as agentes de segurança de plantão confessou levar ilícitos em seu corpo. O pacote contendo entorpecentes foi retirado pela visitante em local apropriado e entregue aos agentes da unidade prisional.

Os itens apreendidos e a visitante foram encaminhados ao 4° Distrito Policial (DP), onde foi feito registro em boletim de ocorrência do caso.