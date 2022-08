Memorial da América Latina recebe Festival do Camarão e da Cerveja Artesanal nos dias 03 e 04 de setembro

O mês de setembro começa com uma combinação mais do que perfeita: Camarão e Cerveja. Quem for ao Memorial da América Latina no primeiro fim de semana do mês vai encontrar várias opções de pratos com camarões e, para acompanhar, muita cerveja artesanal e o som de oito grupos musicais que irão animar a festa.

No Festival do Camarão e da Cerveja Artesanal no Memorial da América Latina, o público vai ter opções de pasteis, coxinhas, bolinhos, espetinhos, cuscuz, tempurás, yakissobas, tudo com muito camarão envolvido. Isso sem contar as porções de camarões de todos os tipos e tamanhos, além das tradicionais moquecas, risotos, bobós, estrogonofes, massas e paellas, entre outros pratos preparados com o crustáceo.

A organização do evento estima que, nesta edição de 2022, cerca de 5 toneladas de camarões serão consumidas pelo público de aproximadamente 10 mil pessoas esperado no Memorial durante o sábado e domingo do evento. Na edição passada, a quantidade de camarões foi de 2,8 toneladas.

Repletas de camarão e de outros frutos do mar, as paellas serão alguns dos destaques do Festival do Camarão. Vendidas em porções individuais (a partir de R$ 45), cada tacho de paella pesa cerca de 80 kg. Os tachos de camarões também não ficam para trás. Têm capacidade de preparar 50 kg do crustáceo, para ninguém ficar esperando muito tempo para comer sua porção de camarão (a partir de R$ 40).

A variedade de pratos é outra atração do evento. A partir de R$ 15, vai dar para degustar um espetinho, ou uma coxinha, ou até mesmo um cuscuz paulista de camarão. Quem preferir um prato mais elaborado vai ter à disposição estrogonofe (R$ 25), escondidinho (R$ 30); bobó ou moqueca de camarão, a partir de R$ 35, entre outras variedades de pratos.

Cervejas artesanais

O público que prestigiar o Festival do Camarão e da Cerveja vai contar com dezenas de opções da bebida para acompanhar os pratos preparados com o crustáceo.

As cervejarias presentes ao evento vão oferecer mais de 30 tipos de cervejas artesanais. Para combinar cerveja e camarão, o público terá cervejas Pilsen, American Lager, Weiss, Ipa, Dunkel, Red Ale, APA, Witbier, Porter, English Pale Ale, Stout, Stout, entre outros tipos.

Copos de 300 ml de cervejas artesanais tipo Pielsen, Red Ale, Lager ou Weiss vão sair a partir de R$ 12. Outros tipos de cervejas, como Ipa, Porter, Stout ou New England, por exemplo, vão custar a partir de R$ 13 (copo de 300 ml). Pelo mesmo valor, vai dar para tomar um chope bem tirado e bem gelado, tipo tradicional ou o de vinho.

No evento haverá ainda opções para quem preferir outros pratos, além de camarão e cerveja. O público terá à disposição lanches de pernil, de linguiça, comida baiana, comida oriental, opções de hambúrgueres, churros, coxinhas, doces, entre outros itens.

Entrada gratuita

O acesso ao Festival do Camarão e da Cerveja Artesanal é grátis, pelos portões 8, 9 e 12. Também é muito fácil chegar ao Memorial da América Latina, que está localizado a menos de 200 metros da estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha). O local também está no trajeto de diversas linhas de ônibus. Quem preferir ir de carro, terá opção de estacionamento terceirizado com acesso pelo portão 15 do Memorial.

A infraestrutura e a segurança do local são outros pontos fortes do evento. O Festival vai contar com mais de 200 mesas disponíveis, garantindo muita comodidade e conforto aos frequentadores. Quem quiser, pode levar até o seu animal de estimação, porque o evento é totalmente pet friendly.

Crianças

Dá para ir com crianças tranquilamente a esse evento, que contará com um Espaço Kids, para garantir a diversão da garotada. Vários brinquedos estarão à disposição das crianças, com preços a partir de R$ 10. O Memorial da América Latina oferece ainda banheiros, posto médico e fraldários para uso dos frequentadores do evento.

O Festival, que acontece anualmente, é realizado pela Art Shine Promoções e Eventos. Tem os apoios da Fundação Memorial da América Latina e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O objetivo é proporcionar à população espaço de lazer e de entretenimento, com uma grande variedade de opções de comidas que agradam a todos os paladares.

Música ao vivo

O programa fica mais completo quando tem música. Para animar o público que for ao Festival do Camarão e da Cerveja Artesanal, oito bandas se revezam durante o sábado e o domingo com opções para todos os gostos: rock, pop, MPB entre outras apresentações.

Programação Musical

Sábado (03/09)

12h45 – Kito Rocha – Rock/MPB

14h45 – Cangalheira – Forró

16h45 – Douglas & Sandrinho (participação de Wesley Back – MPB

18h45 – Rock’n’Roll Radio– Rock

Domingo (04/09)

12h45 – Eduardo Foo – Rock

14h45 – Voz Martin – Brasileiras e Internacionais

16h45 – Willan Metlei – MPB/Reggae

18h45 – Paulo Lira – MPB

Serviço

Festival do Camarão e da Cerveja Artesanal no Memorial da América Latina

Quando: 03 e 04 de setembro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo (SP)

Portões de Entrada: 8, 9 e 12.

Entrada: gratuita

Estacionamento: Portão 15

Bicicletário: ao lado do portão 9

Apoios: Memorial da América Latina e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Cultura

Mais informações: acesse o site