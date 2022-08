Espetáculo da Gru Sinfônica destaca programa de estágio em composição e regência das orquestras de Guarulhos

O espetáculo Sangue Novo, série da temporada 2022 das orquestras de Guarulhos que apresenta concerto da GRU Sinfônica neste domingo (28), às 17h, no Teatro Padre Bento, evidencia o programa de estágio em composição e regência realizado pelas orquestras da cidade. Os ingressos gratuitos para a apresentação estão disponíveis para retirada no site http://orquestrasdeguarulhos.com/ingressos.

Esse concerto se caracteriza como um momento culminante de dois desses processos. O primeiro, a estreia da audição mundial de Orum de Ballet, obra do jovem Fernando Gomes, que ingressa na área da composição e regência e vê sua criação ganhando vida por meio dos instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica. O segundo é a execução de As Parcas, de Fernando Mattos. Ambas as obras são interpretadas pelo jovem regente e compositor Kevin Camargo. Junto com Fernando Gomes, Camargo é outro dos estudantes que tem seu processo de profissionalização vinculado ao programa das orquestras da cidade.

O programa objetiva ainda oferecer a jovens estudantes dessas duas atividades fundamentais dentro do universo da música de concerto a oportunidade de colocar em prática seus estudos. Além disso, eles poderão experimentar a criação de obras executadas pelo conjunto sinfônico e estarão à frente de um dos grupos orquestrais da cidade na condição de regentes.

Para o secretário de Cultura, Professor Jesus, o trabalho de formação de instrumentistas, regentes e compositores das orquestras da cidade é motivo de orgulho. “É muito gratificante para todos nós poder contribuir com a formação desses jovens promissores em uma ação que está em sintonia com todas as outras atividades que vêm sendo empreendidas, e que tem o intuito de fomentar a produção e a difusão da música e de todas as formas de manifestação artística”, disse.

Dentro da filosofia de trabalho proposta nesta temporada, que foca na mescla de linguagens, as duas obras mais recentes serão apresentadas em conjunto com uma das obras-primas da história da música, a Sinfonia nº 4 em Mi Menor, op. 98, última obra sinfônica de Johannes Brahms e um dos marcos da música romântica alemã, com regência de Emiliano Patarra.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o espetáculo ficará disponível no canal do YouTube das orquestras (https://www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g). Para saber mais sobre a temporada 2022 acesse http://orquestrasdeguarulhos.com.

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.