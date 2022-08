Eniac sedia programa nacional de capacitação de professores universitários

O Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior – recebe o IX Programa de Formação de Professores, evento organizado pelo Consórcio STHEM Brasil, entidade que reúne Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o País. A ação ocorre desde terça-feira, 23/08, e se encerra nesta sexta-feira, 26. Os dois primeiros dias tiveram atividades presenciais. Já nas outras datas, as palestras têm sido transmitidas por meio da plataforma Zoom.

O principal objetivo do programa é capacitar e qualificar docentes que atuam nas mais diversas universidades brasileiras e de Portugal. Com apresentações e debates, os participantes têm a oportunidade de compreender os desafios impostos pela educação híbrida, ou seja, método educacional que comporta aulas presenciais e online.

Mantenedor do ENIAC, o professor Ruy Guérios afirmou que a instituição se sente honrada em receber um evento de tamanha importância para as Instituições de Ensino Superior. “Ao sediar o IX Programa de Formação de Professores, do Consórcio STHEM Brasil, nós, do ENIAC, damos nossa parcela de contribuição para a melhoria de todo o cenário educacional superior. É um programa importantíssimo”, avaliou Ruy.

Para o professor, as metodologias ativas aplicadas em salas de aulas acompanham as demandas da sociedade como um todo e contribuem significativamente para o surgimento de profissionais altamente gabaritados.

Ruy ainda acrescentou que tal transformação somente tem sido possível graças às mentes brilhantes dos docentes. “Se não fossem esses profissionais tão competentes e dispostos a se adaptar na alta velocidade que mundo exige, nada aconteceria no Ensino Superior. São eles que estão transformando e desenvolvendo o mundo”, completou.

Dentro deste contexto, Pedro Guérios, vice-reitor do ENIAC, enalteceu a estrutura da instituição e exemplificou como ela já tem capacitado professores há mais de três décadas. “O nosso laboratório de aprendizagem existe há mais de 30 anos e é um local no qual nossos professores ganham conhecimento e capacidade de inovação a cada nova formação. De lá para cá, fizemos trabalhos incríveis e esperamos fazer cada vez mais”, pontuou.

Ao mostrar os números do Consórcio STHEM, o presidente da entidade, Fábio Reis, também fez questão de mostrar o quanto é essencial o investimento na formação de mestres qualificados. “Somos 36 mil professores, 66 instituições de ensino superior consorciadas do Brasil e de Portugal que, juntas, reúnem 1,2 milhão de estudantes. A cada programa de formação de docentes que realizamos, o número de inscritos aumenta, mas ainda é preciso fazer mais”, destacou.

Ruy concordou com Fábio e concluiu: “No que depender do ENIAC, iremos aumentar a nossa capacidade de qualificação, com investimento em estrutura, tecnologia e conhecimento. Com melhores professores universitários, consequentemente teremos profissionais mais bem capacitados em todas as áreas produtivas e uma sociedade cada vez mais desenvolvida”, finalizou.

SOBRE O ENIAC

Fundado em 1985 como escola técnica profissionalizante de Informática, o Eniac é um Centro Universitário que tem como DNA utilizar a inovação tecnológica e educacional a serviço da aprendizagem prática e que permite ao aluno crescer profissionalmente e ascender socialmente. Atua na educação básica e ensino técnico profissionalizante, passando pelo ensino médio integrado ao técnico. Desde 2002 atua no ensino superior, quando fundou a Faculdade Eniac, que proporciona aos alunos aprendizado dinâmico, independente e adaptado à realidade contemporânea. Em 2016 foi reconhecida pelo MEC como Centro Universitário. Desde 2005 é a 1ª colocada no MEC em Guarulhos e Região do Alto Tietê.

Em 2016 credenciou o Centro de Inovação da cidade de Guarulhos e, em 2017, criou a incubadora de startups de Guarulhos. Em 2019 criou um ecossistema de inovação, trazendo a Planta de Indústria 4.0, automatizada da Alemanha, e organizou os Cursos Duais de aprendizagem junto às principais empresas do Brasil.O Grupo Eniac tem como missão educar e formar cidadãos para obter sucesso na vida, sendo competentes no mercado de trabalho e responsáveis com o meio ambiente. Firma parcerias com os principais grupos de tecnologia e se torna case de aplicação na educação da Google, da Amazon Web Services (AWS), da Microsoft, Hubspot e IBM, entre outras, consolidando-se como uma referência em tecnologia e inovação na educação básica e superior no Brasil. Em seu campus, localizado na cidade de Guarulhos (SP), trabalham cerca de 500 colaboradores, entre docentes e profissionais responsáveis por questões administrativas e de acompanhamento escolar e profissional.