ACE-Guarulhos realiza 15ª Feijoada para arrecadar recursos a entidades beneficentes

Neste domingo (28), a ACE-Guarulhos, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora (CME), promove mais uma edição da Feijoada Solidária. Empresários e comerciantes estarão reunidos para trocar experiências, estabelecer novas conexões e fazer o bem. O valor arrecadado com os convites será revertido para entidades que atendem guarulhenses em situação de insegurança alimentar, cadastrados no programa ACE Contra a Fome.

O convite para a Feijoada Solidária custa R$ 60 e pode ser adquirido NESTE LINK (crianças de até 7 anos não pagam).

O evento, que será realizado no Nosso Clube da Vila Galvão, é uma iniciativa do CME, órgão da ACE-Guarulhos que incentiva e fomenta o empreendedorismo feminino na região. “A retomada das atividades presenciais é muito importante para nós. Além de voltar a realizar a Feijoada, também retomamos as palestras e encontros entre as empresárias”, conta a superintendente do CME, Camila Amato.

Camila conta que muitas mulheres do CME precisaram se reinventar na retomada pós- pandemia, seja levando o negócio para o digital ou se reposicionando no mercado, oferecendo novos produtos e serviços para seus clientes. Para um momento ainda crítico do ponto de vista da macroeconomia, a troca de experiências entre as empreendedoras é uma aliada que ajuda a enxergar novas oportunidades.

São esperadas 400 pessoas para esta edição da Feijoada Solidária. “Estamos contentes por conseguir realizar o nosso calendário de atividades deste ano de forma presencial. Temos todo o apoio do presidente Silvio Alves. Em breve, teremos também um podcast para contar histórias de empresárias da cidade de dar mais visibilidade ao seu trabalho”, conta Camila sobre os próximos passos do CME.