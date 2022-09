Semana da Pátria em Guarulhos é aberta com solenidade no Paço Municipal

A Prefeitura de Guarulhos deu início na manhã desta quinta-feira (1º) às comemorações da Semana da Pátria 2022, cujo tema é “200 Anos de Independência”. A solenidade de abertura contou com o hasteamento das bandeiras, a chegada da tocha e o acendimento da pira no Paço Municipal. Por iniciativa da Secretaria de Educação, em parceria com outras secretarias da cidade, as atividades se estenderão até quarta-feira (7), quando acontece o tradicional desfile cívico-militar no CEU Bonsucesso.

O prefeito Guti falou sobre a importância das crianças participarem do evento cívico. “Para que a gente tenha um país do bem, que acolha as pessoas, que dê qualidade de vida para todos os cidadãos, a gente precisa que vocês, crianças, entendam a celebração dessa data. São vocês que vão levar o nosso país adiante. O país que nós queremos está na mão de vocês, por isso sempre temos que agradecer e reconhecer o trabalho dos nossos antepassados. Muitas pessoas dizem que as crianças são o futuro; para mim, elas são o presente, porque se a gente não consegue falar com elas hoje, não farão a diferença no futuro. A nossa missão é abrir esses caminhos e as possibilidades o máximo possível para que de fato a gente tenha o país que queremos”, disse o prefeito.

Para o secretário de Educação, Alex Viterale, o evento é mais do que uma comemoração, é motivo também para fomentar a importância da independência do país nas escolas. “Queremos mostrar para as nossas crianças que a cultura cívica é a cultura que deve levar o Brasil adiante e que nos motiva a ter uma pátria cada vez melhor. Com igualdade e inclusão, é esse ensinamento que nós queremos levar a todos”, destacou.

Com uma programação especial, que envolve alunos da rede municipal, estadual e privada, professores e familiares em um clima de civismo, educação e cultura, a abertura contou com as tradicionais apresentações da banda de música da Base Aérea de São Paulo, do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Tiro de Guerra. Além disso, houve apresentações dos alunos surdos da EPG Crispiniano Soares, dos alunos da EPG da Emília, que fazem parte do projeto Guard, da GCM, da Orquestra GRU Sinfônica com os alunos do programa Música nas Escolas, da escola estadual Lydia Kitz Moreira e do Colégio Bonvenuto.

A escolha do tema 200 Anos de Independência reforça a busca por um mundo livre, pacífico e democrático. A celebração permite observar a cidade a partir do olhar de seus habitantes, com o desejo de reforçar e fortalecer o compromisso com a independência, considerando que juntos é possível atuar na construção de uma cidade melhor, mais autônoma e pacífica, desenvolvendo sentimentos de pertencimento e cidadania.

Também participaram da cerimônia o vice-prefeito, Professor Jesus, a subsecretária de Educação, Fábia Costa, o comandante da Base Área de São Paulo, Fábio Luiz Cuzziol, o subtenente do Tiro de Guerra, Paulo Roberto, o coronel da Polícia Militar Edmilson Colonello e outras autoridades do município.

Desfiles da Semana da Pátria

As atividades da Semana da Pátria continuam nesta sexta-feira (2), às 8h30, quando acontece o desfile cívico-militar descentralizado na avenida Mem de Sá, no Jardim Vila Galvão. Já na quarta-feira (7), às 9h, acontece o encerramento da Semana da Pátria com o tradicional desfile cívico-militar no CEU Bonsucesso, na avenida Paschoal Thomeu. Os desfiles contam com a participação das escolas da rede municipal, estadual e particular, dos CEUs da cidade, do grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Guarda Civil Municipal, além de outras entidades, grupos e organizações da sociedade civil.

Para conferir a programação completa acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10372/inline/.