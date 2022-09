Alunos da rede municipal participam da Mostra de Teatro do Projeto Ecoviver

A Mostra de Teatro nas Escolas é uma das etapas mais esperadas para as instituições de ensino participantes do Projeto Ecoviver, envolve cerca de 1.200 alunos da rede municipal. O tema abordado foi segurança viária nos marcos da proteção à vida e à sustentabilidade, em que professores e educandos se unem para criar esquetes teatrais baseados nos conhecimentos que adquiriram e compartilharam ao longo da Jornada Ecoviver.

O projeto Ecoviver do Grupo EcoRodovias é realizado em parceria com a Secretaria de Educação, em diferentes turmas nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos, com o objetivo de sensibilizar professores e alunos de escolas públicas para o desenvolvimento de um novo olhar sobre o território onde vivem, com ações que geram reflexão e senso crítico. Atualmente o projeto tem a adesão de 51 educadores da rede municipal.

Em 2022 os estudantes participantes foram incentivados a observar seus bairros e o entorno de suas escolas, apontar problemas e pensar em possíveis soluções que contribuam para um trânsito mais seguro e uma convivência mais harmônica e sustentável entre motoristas, pedestres e demais usuários das vias públicas.

Neste ano as Mostras nas Escolas voltaram a acontecer de forma presencial, com pequenas apresentações para a comunidade escolar. Os educandos se dedicam a dividir com os colegas, professores e funcionários tudo o que aprenderam e organizaram durante a Jornada Ecoviver.