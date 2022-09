Dia da Árvore e chegada da primavera são celebrados com alunos de Guarulhos

Para celebrar o Dia da Árvore (21 de setembro) e a chegada da primavera (22) a Prefeitura de Guarulhos preparou uma agenda especial no mês de setembro. Na última quarta-feira (21) 50 alunos do Colégio Batista participaram da trilha Conhecendo as Árvores do Bosque Maia. Durante a ação os participantes conheceram um pouco sobre a flora da cidade por meio das espécies que o parque abriga, como pau-ferro, pau-brasil e corticeira. No final do percurso os alunos plantaram uma muda de jerivá.

Na mesma data alunos da Escola de Educação Infantil Semeando o Futuro plantaram quatro mudas de ipê na praça Eutropio Wilhem de Freitas, na Vila Progresso. A instituição de ensino escolheu uma praça próxima para que os pequenos possam acompanhar o crescimento das mudas.

Chegada da primavera

Já no dia da chegada da primavera, nesta quinta-feira (22), 300 alunos da EPG Manoel Bomfim, no Lavras, plantaram 30 mudas de jabuticaba, pitanga, pitomba e araçá na área da escola.

Todos os alunos participaram da ação, que consiste em uma palestra com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) sobre a importância da arborização urbana. Posteriormente eles plantaram espécies nativas da Mata Atlântica local com o objetivo de melhorar a qualidade do ar, combater os alagamentos, reduzir a temperatura ambiente e a poluição sonora.

As atividades comemorativas de setembro prosseguem até o final do mês. Neste sábado (24), às 9h, na avenida Bartholomeu de Carlos, Jardim Flor da Montanha, acontece mais um plantio de árvores, desta vez em parceria com o Rotary Clube de Vila Galvão.

Já na próxima quarta-feira (28) a Sema realiza um plantio com colaboradores da empresa Cummins do Brasil no Trevo de Bonsucesso, também às 9h. As atividades são abertas ao público, basta chegar aos locais nos horários estabelecidos.

Desde 2017 a pasta plantou mais de 36 mil árvores, com uma média anual de 6 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica local.

A Sema prepara mensalmente a Agenda Ambiental com oficinas, palestras, trilhas e plantios. Para obter mais informações ligue para 2475-9843.