SP recebe ‘Carnivoria’, o maior festival de churrasco do país

Realizado no rooftop do Plaza Sul Shopping, nos dias 08, 09, 15 e 16 de outubro, o Festival Carnivoria traz o melhor do churrasco mundial, com chefs assadores renomados que comandam diversas estações, com destaque para: bife ancho, texas brisket, linguiça defumada, texas burger, costelinha barbecue, cupim no varal, legumes grelhados, pão de alho e arroz carreteiro.

Cerveja artesanal e boa música completam o cardápio do Carnivoria. Entre as atrações musicais confirmadas, estão: Bardo e o Banjo, Beatles For Kids, Wonder Thrill Norba, The Fishes Band, Camacho Trio, Texas Hammer, BonJovi – Ruaway, Don’t Stop The Queen, Kiss Cover Brazil, Azona Western e High Smoke.

“Nossa inspiração é internacional com toque local. Combinamos cortes e técnicas de preparo de várias partes do mundo para que o Brasil possa experimentar e ter uma experiência completa gastronômica e cultural”, enfatiza Henrique Okuda, idealizador do Festival Carnivoria.

Além disso, o evento contará com ativações infantis na Praça BeGreen – área de convivência da primeira fazenda urbana BeGreen de São Paulo, também localizada no Piso G4 do Shopping, bem como é pet friendly —garantindo diversão para toda a família.

“O Festival Carnivoria é uma experiência gastronômica inesquecível para os amantes de um bom churrasco. Estamos felizes em receber este evento no Plaza Sul, pois proporciona para nossos visitantes novas experiências.”, declara Tatiane Piza, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

Serviço

Festival Carnivoria

Data: 08, 09, 15 e 16 de outubro

Horário: 12h às 22h

Local: Rooftop |Piso G4

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

Evento com entrada gratuita. Consumação no local.

Calendário de Shows:

Sábado

08.10

13h30 – Bardo e o Banjo

16h30 – The Fishes Band

19h30 – Don’t Stop the Queen

Domingo 09.10

13h30 – Beatles for Kids

16h30 – Camacho Trio

19h30 – Kiss Cover Brazil

Sábado 15.10

13h30 – Wonder Thrill Norba

16h30 – Texas Hamer

19h30 – Azona Western

Domingo 16.10

13h30 – U2 – NewDays

16h30 – BonJovi – Ruaway

19h30 – High Smoke