PL quer multar candidatos que jogam santinhos nas ruas nas vésperas de eleições

Na tarde da última terça-feira foi protocolado na Câmara Municipal o projeto de lei 2860/2022, que visa multar os candidatos que sujam a cidade com derrame de propagandas, na véspera do pleito. De autoria do vereador Geraldo Celestino (PSC) o PL deve ser deliberado na sessão ordinária do próximo dia 10, e altera o código de posturas do município de Guarulhos (Lei 7.974/2021), considerando infração a sujeira feita por candidatos na porta dos locais de votação e em seu entorno; constatado o descumprimento da lei o município emitirá notificação para que o candidato remova a propaganda e se não o fizer será multado em 3000 UFGs (cerca de R$ 11 mil).

Para o vereador Geraldo Celestino, autor da propositura, a prática do derrame dos conhecidos “santinhos”, além de poluir a cidade, traz riscos à integridade física dos eleitores, que constantemente escorregam em meio aos papéis “Sempre abominei esse tipo de prática, primeiro porque acho muito perigoso para os munícipes e já vi muita gente se machucar – principalmente os idosos, e depois porque a cidade fica imunda e quem tem que arcar com a limpeza é a prefeitura. Acho muito contraditório alguém que se candidata a um cargo público descumprir as leis antes mesmo de ser eleito, falta noção de cidadania e boa educação”, comentou o vereador.

O projeto deve ser analisado pelas comissões antes de ser levado a votação.