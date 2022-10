Festival Nordestino atrai 5 mil pessoas no último fim de semana

O Festival Nordestino de Guarulhos levou cerca de cinco mil pessoas à praça Getúlio Vargas no último final de semana (dias 8 e 9 de outubro) para aproveitar muita música caipira e se deliciar com comidas típicas dessa região do país. Quem visitou o evento pôde consumir, nas 14 barracas, alimentos como escondidinho, bolinho de macaxeira, tapioca, crepes, caldos, moqueca, baião de dois, chips de macaxeira, favada e mais.

De acordo com o diretor do Departamento de Turismo, Ricardo Balcone, pasta que foi uma das responsáveis por organizar o evento, a festança superou a expectativas. “Todos os proprietários das barracas de alimentos e artesanatos ficaram extremamente satisfeitos com a forma com que foi conduzido o festival e com o resultado final. É sempre um grande prazer trazer um pedacinho da cultura nordestina para nossa cidade, pois grande parte da população Guarulhense tem origem no Nordeste brasileiro”, comentou. Ele também lembrou a necessidade de se ocupar as praças da cidade, levando cultura, gastronomia e felicidade a esses espaços.