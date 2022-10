Conservatório Municipal oferece projeto de iniciação ao trompete para crianças

Música clássica, jazz, bandas marciais e os divertidos mariachis. Você sabe dizer o que esses diferentes gêneros musicais têm em comum? Dentre tantas similaridades, o uso do trompete merece destaque pela beleza sonora e brilho que o instrumento da família dos metais empresta às composições.

Foi pensando nisso que o Conservatório Municipal de Guarulhos deu início ao projeto Iniciação ao Trompete, encontro destinado a crianças interessadas em aprender a tocar esse instrumento. O projeto acontece às segundas-feiras, das 16h às 16h50, na sede do Conservatório, no Macedo.

Para participar os interessados devem se inscrever na secretaria de alunos do conservatório, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para realizar a inscrição é necessário apresentar documento de identidade da criança e do responsável e comprovante de residência. As vagas são limitadas e as entrevistas com o professor serão realizadas às segundas-feiras, das 8h às 16h, na sala 11.

As aulas são gratuitas e ministradas pelo professor Roberto Gastaldi, coordenador do grupo trompete.com.br. O projeto tem como prioridade o atendimento de crianças, sem limite de idade, que poderão estar acompanhadas pelos pais. Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas por crianças, poderão ser aceitos adultos.

De acordo com Gastaldi, não é necessário possuir o instrumento para participar do projeto. “Nesse primeiro momento de experimentação durante as aulas poderão ser utilizados os trompetes do conservatório. Caso haja interesse e continuidade do projeto, será indicado que se adquira o próprio instrumento”, explica.

O Conservatório Municipal de Guarulhos fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo.